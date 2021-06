Le Penová táhne na Marseille, čeká ji generálka na klání s Macronem

Volby, ve kterých se na dalších sedm let rozhodne o vedení osmnácti francouzských regionů (třinácti evropských a pěti zámořských území) nejsou obvykle pro zahraniční čtenáře příliš zajímavé.

Letos se k nim ovšem upínají zraky celé Evropy, protože se konají rok před prezidentskými volbami a jejich hlavním tématem je pozoruhodný posun Marine Le Penové do politického mainstreamu. Nikde to není tak patrné jako v regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur (známý pod zkratkou Paca) v jihovýchodním cípu země.

V pětimilionové oblasti, jejíž metropolí je druhé největší francouzské město Marseille, je kandidát Národního sdružení považován za hlavního favorita na zisk křesla předsedy regionální rady. Podle posledních průzkumů zde strana Le Penové získá 41 procent hlasů.

Národní sdružení sice v současnosti vládne asi v desítce větších měst včetně Perpignanu či Béziers, celý region ovšem nikdy neovládlo. Pokud by se mu to nyní povedlo, už příští měsíc by se představitelé nacionalistické a antiimigrační strany procházeli na filmovém festivalu v Cannes po červeném koberci jako oficiální představitelé regionu.

Pro Francii by to znamenalo politické zemětřesení. Národní sdružení by dostalo šanci ukázat, že dokáže vládnout větším administrativním celkům, jejichž rozpočet se pohybuje v miliardách eur. A znatelně by to podpořilo prezidentské naděje Le Penové.



„Pokud Národní sdružení v Paca vyhraje, bude to skutečně něco... Bude to důkaz, že tradiční politické strany ho už nemohou zastavit,“ uvedl pro The Financial Times profesor politických věd Dominique Reynié. „Pokud se jim v některém regionu podaří zvítězit, znamená to, že mohou ovládnout celou zemi.“

Strana jako každá jiná

Le Penová se v posledních letech snaží stranu založenou před půl stoletím svým otcem detoxifikovat a učinit ji volitelnou i pro příznivce tradiční pravice. Nedávno proto nechala vyloučit několik kandidátů, kteří se dopustili rasistických a antisemitských prohlášení, popírali holokaust nebo se ukázalo, že mají trestní minulost.

Novou tvář strany symbolizuje Thierry Mariani, který stojí v čele kandidátky Národního sdružení v Paca. Dříve sloužil jako ministr dopravy v administrativě Nicolase Sarkozyho, ale před dvěma lety zběhl od Republikánů k Národnímu sdružení a dostal se v jeho barvách do europarlamentu.



Odmítá, že by Národní sdružení představovalo hrozbu pro demokratické hodnoty. „Je to strana jako každá jiná, už to není ta karikatura jako v minulosti. Marine Le Penová nebyla nikdy za nic odsouzena a nepředvádí takové rétorické excesy jako její otec,“ prohlásil Mariani na nedávném mítinku.

Národní sdružení podle něj předběhlo dobu, protože se od začátku zaměřilo na imigraci, zločinnost a údajný úpadek Francie. Jsou to témata, na která slyší čím dál více lidí. „Přichází velká ekonomická krize. Kriminalita stoupá, není dost policistů. Lidé kolem mě si říkají: Proč tentokrát nezkusit Le Penovou?“ řekl reportérce listu The Guardian 83letý důchodce Paul z Nice.



Zkouška republikánské fronty

Regionální volby budou také zkouškou odolnosti takzvané republikánské fronty, která v uplynulých dvaceti letech sloužila jako defenzivní val establishmentu proti krajní pravici. Pokud Le Pen či později jeho dcera postoupili do druhého kola prezidentské volby, voliči ostatních kandidátů se vždy takticky spojili proti nim.

Také regionální volby jsou dvoukolové. V prvním kole se rozdělí tři čtvrtiny křesel v regionálním parlamentu a pokud žádná strana nezíská přes padesát procent, koná se o týden později kolo druhé. Postupují do něj strany, které získaly přes deset procent. Strana, která skončí první na pásce, získá jako bonus zbylou čtvrtinu křesel.

Druhé kolo proto provází velké taktizování a menší strany z něj někdy odstoupí ve prospěch konkurenta, kterého považují za menší zlo. Jenže dojde k tomu i tentokrát? To je velká otázka. Macronova strana LREM svého kandidáta v Paca vůbec nepostavila, začlenila se do koalice vedené republikány, kteří regionu dnes vládnou.



Třetí v průzkumech se umisťuje kandidát zelených a socialistů Jean-Laurent Félizia. Mnohé bude záležet na tom, jestli se před druhým kolem rozhodne podpořit koalici republikánského kandidáta Renauda Museliera. Pokud ne, fakticky tím předá moc v regionu Národnímu sdružení.

Vítězství nacionalistů v Provence a na Riviéře rozhodně není hotová věc. Vývoj preferencí však ukazuje, že se dokázalo zbavit nálepky nevolitelných extremistů a pro jeho ideje má pochopení čím dál více Francouzů.



„Dříve jsme museli vylepovat plakáty v noci a často je měnit, protože je vždy někdo poničil,“ popisuje změnu atmosféry v Cannes mladý stranický dobrovolník Gabriel Tomatis. „Dnes je vylepujeme za bílého dne a lidé nás zastavují, aby nám pogratulovali,“ svěřil se reportérce listu The Guardian.