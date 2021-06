To, co se minulé úterý stalo prezidentovi Emmanuelu Macronovi, vypadá jako scéna z filmu. Ale film to není. Význam by ovšem neměl uniknout. Stále mladý prezident na záznamu, který vysílaly ten den všechny televize do omrzení, běží po návštěvě lycea v Tain-L’Hermitage rozesmátý, bez saka a v běloskvoucí košili k davu svých domnělých příznivců.

Toto v zásadě romantické gesto bezmoci připomíná, že za hradbou úsměvů a jedné mocenské pýchy existuje ve Francii také početný svět uražených a ponížených.