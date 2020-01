Trump zveřejní mírový plán pro Blízký východ. Palestinci ho přijmou, tvrdí

Trump podle agentury Reuters prohlásil, že projekt dává smysl pro všechny strany, a dodal, že by jej Palestinci měli přijmout, jelikož je pro ně dobrý. Americký prezident nicméně odmítl hovořit o obsahu plánu s tím, že bude zveřejněn v úterý v poledne (18:00 SEČ).



Palestinci dosud odmítali s Trumpem o plánu jednat kvůli proizraelským postupům Bílého domu, kupříkladu přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Obávají se totiž, že plán zhatí šanci na vytvoření nezávislého palestinského státu zahrnující východní Jeruzalém, Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy. Palestinští lídři podle Reuters tvrdí, že nebyli pozváni na jednání ve Washingtonu a že žádný plán nemůže bez nich fungovat. Agentura AFP naopak s odvoláním na nejmenovaný palestinský zdroj uvedla, že předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás o plánu v uplynulých měsících odmítl s Trumpem jednat.

„Pravděpodobně ho (plán) nejprve (Palestinci) nebudou chtít přijmout,“ řekl Trump. „Myslím, že ho však nakonec přijmou (...) je pro ně velmi dobrý. Vlastně je pro ně víc než dobrý, takže uvidíme, co se stane. Nyní bez nich neděláme dohodu, a to je v pořádku,“ poznamenal Trump. „Věříme, že je tu ale dobrá šance, že to budou chtít,“ dodal.

Trump se setkal i s opozicí

Po setkání s Netanjahuem měl americký prezident na programu jednání s lídrem izraelské opozice Bennym Gancem. Ten stojí v čele strany Modrá a bílá a bude hlavním rivalem Netanjahua v dalších předčasných parlamentních volbách 2. března.



V úterý Trump a Netanjahu budou o americkém plánu společně hovořit v Bílém domě. Zda to ale pomůže oživit izraelsko-palestinský mírový proces není podle Reuters vůbec jasné. Palestinci již loni v červenci odmítli americký investiční plán v hodnotě 50 miliard dolarů, jehož cílem bylo oživit palestinskou ekonomiku.

Nejmenovaný americký činitel Reuters sdělil, že Trump se chtěl před zveřejněním plánu ujistit, že jej podpoří Ganc i Netanjahu, což je také důvod, proč oba izraelské politiky pozval do Washingtonu. Zároveň podle stejného zdroje měl tento krok otázku depolitizovat. „Ta myšlenka je taková (...), že to věc depolitizuje do takové míry, aby bez ohledu na výsledek (izraelských) voleb 2. března byla potenciální podpora (plánu) u lídrů dvou největších stran,“ vysvětlil.

Ganc minulý týden oznámil, že již nemá výhrady proti zveřejnění amerického plánu před březnovými volbami, ačkoli dříve řekl, že by to vnímal jako zásah.

Trumpův plán je výsledek tříleté práce jeho poradců Jareda Kushnera, Aviho Berkowitze a Jasona Greenblatta, který vládu opustil loni na podzim.

Americký prezident byl nicméně loni nucen zveřejnění plánu odložit, jelikož se Netanjahuovi stále nedařilo sestavit po volbách novou vládní koalici.

Plán, který má podle Reuters více než 50 stran, se věnuje i těm nejožehavějším otázkám izraelsko-palestinského konfliktu, jako je například Jeruzalém. Palestinci si převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael v roce 1967 obsadil a později anektoval, nárokují jako hlavní město svého budoucího státu. Izrael naopak celý Jeruzalém označuje za své nedělitelné hlavní město. Anexi východní části města mezinárodní společenství neuznává s tím, že status města by se měl vyřešit jednáním. Trump ale od této tradiční pozice již předloni odstoupil, když americkou ambasádu přesunul z Tel Avivu do Jeruzaléma.