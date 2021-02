Doklad o významu profese musí pendleři ukázat od pátku v Sasku i Bavorsku

Rozhodlo o tom německé ministerstvo vnitra, aby předešlo nejasnostem a nerovnému přístupu. Doklady o důležitosti žádalo od pendlerů Bavorsko již od středy, nově i na bavorsko-české stejně jako na sasko-české hranici bude až do čtvrtka policistům stačit od přeshraničních zaměstnanců pracovní smlouva.

Sasko původně dovolilo dojíždět jen těm českým přeshraničním pracovníkům, kteří působí ve zdravotnictví, pečovatelství a zemědělství. V úterý saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová oznámila, že výjimku rozšiřuje i o lidi zaměstnané v energetice, vodohospodářství, informatice, dopravě, technických službách, potravinářství a v oborech souvisejících s farmacií.

Potvrzení pendlerům vydají saské okresní úřady na návrh zaměstnavatelů. Köppingová na úterní tiskové konferenci uvedla, že změnu není možné zavést ze dne na den, proto ještě upřesní délku přechodného období. Uvedla však, že přechodná fáze by mohla trvat do neděle.

Saské ministerstvo sociálních věcí nyní ale uvádí, že skončí ve čtvrtek o půlnoci. Od pátku tak musí pendleři na hranicích předkládat potvrzení o důležitosti, nyní postačuje německým policistům ukázat pracovní smlouvu.

V Bavorsku přechodná doba pro pendlery skončila v úterý, počínaje středou tak němečtí policisté na bavorsko-české hranici kontrolují u pendlerů i potvrzení o důležitosti.

Při vstupu do Německa musí od neděle všichni včetně přeshraničních pracovníků či řidičů kamionů předkládat na hranicích negativní test na koronavirus. S výjimkou pendlerů, dopravců a lidí cestujících z humanitárních důvodů je nutné po překročení hranic nastoupit do karantény, která v Bavorsku činí deset a v Sasku 14 dní. V Bavorsku je možné izolaci po pěti dnech ukončit dalším testem, Sasko to nedovoluje.

Německo od půlnoci ze soboty na neděli oficiálně obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko a také s Českou republikou. Německo je považuje za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru.

„Jsme v situaci, kdy se všichni musíme snažit zabránit průniku agresivních variant koronaviru do Německa, jako se to bohužel stalo v sousedních zemích či v některých oblastech sousedních zemí,“ řekl Seibert o vývoji v Česku a v Rakousku. „Spolková vláda musela jednat,“ dodal.



Za „nepěkné, ale bohužel nutné“ označil v pondělním rozhovoru v německém rozhlasu Deutschlandfunk obnovené kontroly na hranicích i náměstek německého ministra vnitra Stephan Mayer. Také on hraniční hlídky obhajoval tím, že jsou nezbytné pro boj proti mutacím.