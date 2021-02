Bavorské firmy trápí odliv českých pendlerů, některé omezují provoz

Faktické uzavření hranice ze strany Německa, které se tak brání importu mutací infekce covid-19 na svoje území z Česka, skokově přerušilo třicet let budovanou hospodářskou spolupráci v příhraničních oblastech a na české straně postihlo ekonomicky pravděpodobně nejvíce právě pendlery. Do sousední země projedou v tuto chvíli pouze pravidelní pracovníci z vyjmenovaných klíčových oborů.

Čeští zaměstnanci německých firem i podniky v blízkých regionech Bavorska tak byly postaveny do neřešitelných situací. „Ve firmě zaměstnávám deset procent českých spolupracovníků. Ano, mohu potvrdit, že někteří z důvodu uzavření hranice už podali výpovědi, dva nově zaměstnaní vůbec nenastoupili na svoji pozici. Části provozu jsme museli proto utlumit,“ potvrzuje pro MF DNES složitou situaci v bavorských firmách Thomas Koy, výkonný ředitel firmy Holzmanufaktur Liebich, která sídlí ve Zwieselu patnáct kilometrů od české hranice.

Provozy ve firmách stojí

Právě příhraniční okres Regen, kde Zwiesel leží, nebo sousední Freyung-Grafenau jsou postiženy nejvíce. Dopady však nesou nejen podniky blízko německo-české hranice. „Udělali jsme si průzkum mezi provozy v Dolním Bavorsku. Každá pátá dotazovaná firma oznámila, že některý z českých pendlerů podal výpověď a končí,“ tvrdí Alexander Schreiner, šéf dolnobavorské průmyslové a hospodářské komory.

„Na 63 procent provozů je velmi negativně zasaženo striktním omezením pohybu, pokud jde o české pracovníky. Přímo v příhraničních oblastech je to dokonce 71 procent podniků,“ vypočítává Schreiner. Téměř polovina dotazovaných firem uvedla, že nedokázala personálně obsadit svoje pozice, protože se čeští zaměstnanci přes hraniční přechody nedostali. „Dvacet procent závodů dokonce dočasně pozastavilo svoji produkci, čeští spolupracovníci byli jednoduše nuceni zůstat doma,“ dodává šéf komory.

Tato čísla překračují bavorské aktuální průměrné hodnoty ve všech parametrech až o dvojnásobek. Pro budoucí vývoj společného česko-bavorského hospodářského prostoru jsou to velmi znepokojující údaje. „Bohužel řada německých úředníků má stále představu, že česká pracovní síla patří k té levnější. To ale už velmi dlouho neplatí. Například ve vedení mojí firmy jsou tři čeští kolegové, kteří jsou pro provoz podniku velice důležití,“ doplňuje Thomas Koy.

Nezaměstnaných přibývá

Navzdory mimořádně napjaté situaci v příhraničních oblastech obou zemí, která jen prohloubila ekonomické problémy spjaté s několikaměsíčním tvrdým lockdownem, oznámil ve středu spolkový statistický úřad překvapivě příznivou zprávu. Německé hospodářství ke konci roku 2020 vzrostlo, a to ve větší míře, než se předpokládalo. Hrubý domácí produkt ve čtvrtém čtvrtletí oproti předchozímu kvartálu narostl o 0,3 procentního bodu.

Podle informací spolkového úřadu práce se ale aktuální míra nezaměstnanosti drží na hodnotě 6,3 procent, celkem 2 901 000 lidí je bez pracovního poměru. To představuje o 193 000 nezaměstnaných více než v prosinci 2020 a o 475 00 více než ve stejném měsíci předchozího roku. Volných pracovních pozic je v celém Německu jen 566 000, tedy o sto tisíc méně než vloni ve stejném období.

Situace tedy není rozhodně ideální. Problémy s produkcí hlásí v Dolním Bavorsku 71 procent firem v oblasti dopravy a logistiky, 82 procent ve stavebnictví, celých 86 procent z průmyslových odvětví. Chybí nejen odborný personál vlivem výpadku českých pracovníků, ale podniky mají vícenáklady s udržením přepravních a výrobních kapacit. To potvrzuje i Karl Matschiner, tiskový mluvčí okresního úřadu Freyung-Grafenau: „Postižené místní firmy, kam čeští pendleři přijíždějí se zpožděním způsobeným kontrolami na hranicích, nebo nedorazí vůbec, buďto nemohou svoji výrobní činnost provozovat, nebo nejsou schopny dodržet termíny dodávek. Máme od podniků informace, že jejich zákazníci začali vypovídat smlouvy a obrací se na jiné producenty.“

Pro řadu bavorských podniků by tak byl řešením alespoň návrat ke stavu před 13. únorem tohoto roku, kdy sice museli pendleři podstupovat pravidelné covidové testy, ale na svá pracoviště měli jinak bez omezení oboru vstup volný. Velmi špatná epidemiologická situace v České republice ale bohužel tento krok patrně v brzké době neumožní. „V posledních desetiletích vzrůstající přátelství mezi Českem a Bavorskem, a to zejména tady, v příhraničí, bylo postaveno před tvrdou zkoušku. A to nejen v tuto chvíli, ale zejména s ohledem na budoucí hospodářský vývoj,“ uzavírá šéf manufaktury ve Zwieselu Thomay Koy.