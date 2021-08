Demänovská jeskyně na Slovensku roztála. Má nejméně ledu za 70 let

Správce jeskyně Michal Lopčiansky slovenskému deníku Pravda potvrdil, že kvůli předcházejícím slabým zimám spousta ledu zmizela. „Vlivem globálního oteplování se bílá výplň jeskyně dostala na minimum,“ uvedl.

„Ledovou výzdobu můžeme obdivovat už jen na fotkách v publikacích. Stále doufáme, že přijdou i lepší časy a že nejsme jedni z posledních, kteří v jeskyni vidí led,“ poznamenal Lopčiansky.

Největší ledovec se nachází už jen v Kmetově dómu, který je nejníže položenou částí jeskyně. Tam se led drží celý rok. Je to podmínka, aby se ledová jeskyně mohla nazývat ledovou.

„Kdysi sahala zmrzlá vrstva až do výšky chodníku, který byl na ni v podstatě položen. Nyní je hluboko pod ním,“ poznamenal správce.

Stále je šance na záchranu

Jeskyňáři jsou nešťastní, stále je však podle nich šance na změnu. „Příroda je nevyzpytatelná. Je tu nicméně stále možnost, že tu led znovu vznikne,“ řekl Lopčiansky.

Podotkl, že se led v jeskyni tvoří jen asi pět set let. I kdyby se ale ztratil úplně, tragédie by to podle něj nebyla. „V minulosti tu také led nebyl, je jen otázka času, kdy opět zmizí,“ uvedl. Je přesvědčený, že by se vše mělo nechat na přírodě.

Led v Demänovské ledové jeskyni každým rokem ubývá.

„Podobně to tu vypadalo když se v padesátých letech otvírala Jeskyně. Tehdy se změnilo odvětrávání a začalo to tu tát,“ zmínil průvodce.



Pavel Bella ze Správy slovenských jeskyní jeho slova potvrdil. Objasnil, že k odtávání došlo proražením spodního vchodu a tím se změnila cirkulace vzduchu. „Potom to museli zasypat,“ sdělil.



Proti odtávání bojují plastovou plachtou

„U východu jsme namontovali laxan, na utěsnění jsme použili plastovou plachtu. V létě tak chceme zamezit tomu, aby sem vnikl teplý vzduch,“ vysvětlil. Podle jeho slov se procesu tání nedá zabránit, mohou ho pouze zpomalit.

Zda se s tím dá aktuálně něco dělat, je podle něj sporné. „Necháme jeskyni, jak ji příroda vytvořila, nebo z toho uděláme umělou atrakci? To by už nebylo ono,“ dodal.

V minulosti prý viděl něco podobného v Japonsku. Konkrétně v oblasti Fudži. V názvu měli ledovou jeskyni, ale byly tam jen vysekané kostky, které přinesli v boxech a vyložili je tam, píše deník Pravda.



Bella upozornil, že za to mohou klimatické změny. „Lidstvo svou činností zvyšuje skleníkový efekt a důsledkem je oteplování. Zasahuje to celou přírodu, jeskyně nejsou výjimkou. Ty ledové se odlišují tím, že mají jiné mikroklima, jsou vlastně pastí pro studený vzduch,“ řekl Bella.



Připomněl, že voda, která do takových jeskyní prosakuje, nevytváří běžné krápníky, ale zamrzá.