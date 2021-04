Jeskyně jsou stále jako neprobádaný vesmír, říká speleolog Audy

Kdy jste poprvé vlezl do jeskyně?

To bylo ještě před mým narozením. Maminka byla jeskyňářka, stejně jako tatínek, a byla se mnou na Býčí skále (druhý nejdelší jeskynní systém v ČR v Moravském krasu, pozn. red). A pak prostě už od dětství. Tatínek vždycky říkal, že děti je dobré posílat do úžin, kam se dospělí nevejdou. Ale samozřejmě až ve chvíli, kdy už mluví a kdy se naučí správně interpretovat to, co vidí, aby o tom mohly podat zprávu.

Posíláme rakety na Mars a hledáme tam nějaké mikroorganismy, ale jeskyně máme na Zemi, a jsou téměř stejně neprobádané jako vesmír. Marek Audy fotograf jeskyní