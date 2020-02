Socialista Sanders v primárkách válí, ve vedení demokratů roste panika

„V politice jsem přes třicet let, ale ještě nikdy jsem nezažil takový pocit beznaděje. Ještě nikdy mi nevolalo a nepsalo tolik zoufalých a skleslých lidí,“ okomentoval výsledek primárek v Nevadě Matt Bennett z think tanku Third Way, který má blízko k Demokratické straně.

Drtivé vítězství Sanderse v Nevadě podle portálu Politico vyvolalo v establishmentu Demokratické strany paniku. Ukázalo se totiž, že ho nevolí jen mladí progresivní liberálové, ale i Hispánci a Afroameričané.

Ti před čtyřmi roky ve velkém hlasovali pro Hillary Clintonovou a očekávalo se, že letos se postaví za Joea Bidena. Jenže poslední průzkumy ukazují, že Sanders mu je přebírá.

„Dali jsme dohromady multigenerační a multietnickou koalici, která zvítězí nejen v Nevadě, ale ovládne celou zemi,“ okomentoval rozšíření své voličské základny osmasedmdesátiletý nezávislý senátor za Vermont.

„Řítíme se do propasti“

Dojem, že Sandersovo tažení se už nepodaří zastavit, se šíří i v sídle Demokratické strany. Partajní establishment je z toho zoufalý. „Demokratický socialista“, který prosazuje vizi USA jako sociálního státu a nachází slova uznání pro Fidela Castra, nemá podle stranických stratégů v přímém souboji s Trumpem šanci.

„Mám hluboký pocit, že se řítíme do propasti. A obávám se, že bychom dokonce mohli přijít o většinu ve Sněmovně reprezentantů. A pak už by Trumpa vůbec nešlo zastavit,“ poukazuje Matt Bennett na fakt, že Američané budou v listopadu rozhodovat i o novém složení Kongresu.

Stranický establishment dlouho sázel na Bidena. Kdo jiný by měl vypudit z Bílého domu Donalda Trumpa než někdejší viceprezident Baracka Obamy? Jenže Bidenova kampaň od začátku působila unaveným dojmem a výsledky z Iowy a New Hampshire pro něho znamenaly katastrofu. Pokud o víkendu nezvítězí v Jižní Karolíně, bude to pro něj nejspíš znamenat konec.

Také naděje vkládané do Michaela Bloomberga zatím zůstávají nenaplněné. Bloomberg sice nalil do své kampaně téměř půl miliardy dolarů, řadu voličů si tím však spíš znepřátelil. Myslí si, že si chce stranickou nominaci koupit.

Jeho první televizní debata pro něj navíc skončila debaklem, když nedokázal čelit obviněním ze sexistického chování a rasistických policejních praktik z dob, kdy byl starostou New Yorku. „Nemyslím si, že se Bloomberg ještě dokáže zotavit z ran, které v minulých dnech utrpěl, aby ještě zůstal ve hře,“ okomentoval to odborník na kampaně Simon Rosenberg.

Bloomberg hodlá do stranického klání zasáhnout až v takzvaném superúterý 3. března, kdy se bude hlasovat najednou ve čtrnácti státech včetně nejlidnatější Kalifornie. Už teď ale musí čelit výzvám, aby z boje předem odstoupil a podpořil Bidena.



Například někdejší mluvčí Billa Clintona Joe Lockhart na něj apeluje, aby svá bezedná konta využil k zastavení Bernieho Sanderse, i kdyby to mělo znamenat „konec jeho nadějí na zisk nominace“.

„Přestaňte vyšilovat“

Není proto divu, že v poslední debatě byl levicový senátor hlavním terčem svých soupeřů. Vyčítali mu jeho obdiv k levicovým režimům v Latinské Americe, program hlubokých hospodářských reforem i fakt, že Sandersův tým často mění odhady, na kolik tyto plány vyjdou. Sanders však v poslední debatě před superúterým relativně obstál.

Podle mnohých komentátorů by demokraté měli přestat vyšilovat z představy, že se Sanders stane jejich kandidátem na prezidenta. Nejdéle sloužící nezávislým člen Kongresu totiž na rozdíl od Bidena či Bloomberga dokáže nadchnout davy a téměř každý celonárodní průzkum ukazuje, že v souboji s Trumpem by vyhrál (což ale platí o všech demokratických kandidátech).

„Možná si říkáte, že Amerika nikdy nezvolí prezidentem socialistu,“ píše komentátor The Washington Post Paul Waldman. „Ale stejně tak jste dřív mohli tvrdit, že prezidentem se nikdy nestane Afroameričan, jehož druhé jméno zní Hussein, nebo narcistický šašek z reality show,“ poukazuje Waldman na poslední dva šéfy Bílého domu.