Babiše v Bílém domě čekají těžké váhy. Vyrovná to darem - pistolí CZ 75

16:54 , aktualizováno 16:54

Od úterního začátku své cesty do USA to tajil. Do médií přesto zpráva o tom, co premiér Andrej Babiš veze jako dar americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, prosákla. Je to pistole CZ 75 z edice ke stoletému výročí od založení Československa. S humornou nadsázkou by se dalo říci, že tím aspoň trochu vyrovná personální nepoměr, který nastane během jednání.