Den před setkáním s Trumpem navštívil Babiš CIA, viděl i Satoranského v NBA

V ústředí CIA Babiš ve středu odpoledne jednal s ředitelkou služby Ginou Haspelovou. Oznámil to bez dalších podrobností tiskový odbor úřadu české vlády.

Podle diplomatů je Babiš pravděpodobně prvním vysokým představitelem České republiky, který byl do centrály CIA pozván a jednal s jejím vedením.

Předsedu české vlády měl do sídla CIA ve virginském Langley podle Lidových novin doprovodit ředitel české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. O jeho účasti se zpráva tiskového odboru úřadu vlády nezmiňuje.

Večer pak český premiér sledoval českého basketbalistu Tomáše Satoranského v zápase jeho klubu Washington Wizards proti týmu Dallas Mavericks.

Domácí Washington duel s Dallasem otočil a v basketbalové NBA se raduje z triumfu 132:123. Tomáš Satoranský coby nejvytíženější hráč zápasu zaznamenal 14 bodů, 11 asistencí a osm doskoků a měl blízko k triple double.

Během středečního programu v USA český premiér zavítal také na Marylandskou univerzitu, kde se dohodl na prohloubení splupráce s českými institucemi v oblasti umělé inteligence. Univerzita už nyní spolupracuje s pražským ČVUT. Podle Babiše by spolupráce s americkou univerzitou mohla pomoci tomu, aby v Česku vzniklo jedno z evropských středisek pro vývoj umělé inteligence.

„Na základě této návštěvy jsme se domluvili na návštěvě těchto institucí v Čechách, abychom navázali ještě větší spolupráci,“ řekl Babiš po setkání s představiteli Marylandské univerzity. Podle něj by to posílilo spolupráci v této oblasti. S rozvojem umělé inteligence počítá i česká vládní strategie pro inovace.

„Chceme koordinovat s kolegou (místopředsedou Rady pro vědu, výzkum a inovace Karlem) Havlíčkem všechny aktivity v rámci umělé inteligence, které nejsou koncentrované,“ uvedl Babiš. Podle něj by tak v Praze mohlo vzniknout národní centrum, ve kterém by se na vývoji umělé inteligence pracovalo a které by mohlo být jedním z hlavních podobných středisek v Evropské unii. V současnosti se podle Babiše zabývá vývojem umělé inteligence zhruba tisíc českých vědců.

Schůzka s Trumpem začne ve 20 hodin SEČ

Vrcholem Babišova programu v USA bude odpolední schůzka s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Schůzka začíná ve 14 hodin (20 hodin SEČ).

V Bílém domě stráví Babiš hodinu. Dvacet minut je vyhrazeno na setkání s Trumpem za účasti jejich manželek Melanie a Moniky. Dalších čtyřicet minut spolu budou jednat širší delegace.

Za americkou stranu má kromě Trumpa dorazit i viceprezident Michael Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry či Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Mezi tématy mají být podle vyjádření Bílého domu diskuse o posílení dvoustranných vztahů, problémy kybernetické a energetické bezpečnosti či vzájemný obchod.

List The New York Times napsal, že k pozvání předsedy vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Babiš bude Trumpovi tlumočit také pozvání do Česka od prezidenta Miloše Zemana. Před odletem do USA řekl, že by mohl Trumpovi nabídnout Česko jako možné místo pro případný summit amerického prezidenta s jiným světovým státníkem, podobně jako se v roce 2010 v Praze sešli tehdejší prezidenti Spojených států a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv.

Českého premiéra dnes kromě návštěvy Bílého domu čeká také jednání s americkými investory. Uctí rovněž památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka u jeho památníku ve Washingtonu.

