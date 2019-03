Jsem z toho trochu nervózní, přiznal před setkáním s Trumpem Babiš

„Samozřejmě je to velká událost i pro mě. Nebudu skrývat, že jsem z toho trošku nervózní. Ale uvidíme, jak to proběhne. Myslím, že to je důležité hlavně pro Českou republiku, že to není o mně. Tak snad tam neuděláme ostudu,“ odpověděl premiér na dotaz MF DNES.

V Bílém domě stráví hodinu. Dvacet minut je vyhrazeno na setkání s Trumpem za účasti jejich manželek Melanie a Moniky. Dalších čtyřicet minut spolu budou jednat širší delegace.



Za americkou stranu má kromě Trumpa dorazit i viceprezident Michael Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry či Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Mezi tématy mají být podle vyjádření Bílého domu diskuse o posílení dvoustranných vztahů, problémy kybernetické a energetické bezpečnosti či vzájemný obchod.

Mluvit by se mohlo třeba i o dostavbě Temelína, o kterou se Američané zajímají. Sám Andrej Babiš po včerejší návštěvě Americké obchodní komory zmínil i téma zvažovaného navyšování cel na automobily.

„Americká obchodní komora se k tomu staví negativně, nelíbí se jim to. Bylo by nešťastné, aby tady bylo oboustranné navyšování tarifů, takže doufejme, že k tomu nedojde. Samozřejmě, že když budu mít příležitost mluvit s americkým prezidentem, budu se mu snažit vysvětlit, abychom našli nějakou pragmatickou dohodu výhodnou pro Evropu i pro Spojené státy,“ řekl premiér.

V neposlední řadě veze Trumpovi pozvánku do České republiky od prezidenta Miloše Zemana.