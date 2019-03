Babišová v USA obědvala se ženou vnuka prvního československého premiéra

Babišová se nejprve byla podívat do Walter Reed National Militar Medical Centre, což je traumatologické a protetické centrum, které se zaměřuje na rehabilitaci válečných veteránů.

Poté ji čekal soukromý oběd s filantropkou a lékařkou Janou Švehlovou, manželkou vnuka prvního československého premiéra Antonína Švehly.



V době, kdy si odpoledne Andrej Babiš prohlížel technologické vymoženosti na Marylandské univerzitě, zamířila jeho žena Monika na prohlídku galerie a výstavního centra v Katzen Arts Center, kde zrovna probíhá výstava představující dílo básníka a experimentálního umělce Jiřího Koláře.

Odpoledne washingtonského času pak Babišová navštívila pobočku charitativní organizace Boys and Girls Clubs of America, která se zaměřuje na poskytování vzdělávacích mimoškolních aktivit pro mladé lidi, většinou s postižením.

Organizace podporuje aktivity americké první dámy Melanie Trumpové „Be Best“, jejím neoficiálním mluvčím je herec Denzel Washington. Babišová s sebou jako dar přivezla výtvarné potřeby.

Večer se už připojila ke svému manželovi a společně navštívili basketbalové utkání NBA mezi Washington Wizzards a Dallas Mavericks. Za domácí tým hraje jediný Čech v nejslavnější basketbalové soutěži světa Tomáš Satoranský.



Čtvrteční hlavní den návštěvy českého premiéra ve Spojených státech zahájí manželka českého premiéra po boku první dámy USA Melanie Trumpové. Ta ji totiž pozvala na vyhlašování ocenění Women of Courage Awards. „Moje paní má pozvání od Melanie Trumpové na akci pro ženy, které se angažovaly v prosazování rovnoprávnosti žen,“ komentoval to ve středu sám Babiš.

Poté už oba zamíří do Bílého domu. Hned v úvodu setkání by se měl Andrej Babiš s chotí Monikou potkat na dvacet minut v Oválné pracovně s Donaldem a Melanií Trumpovými. Po zbylých čtyřicet minut, kdy spolu budou jednat delegace českého premiéra a amerického prezidenta, se Monika s Melanií vydají do Západního křídla Bílého domu na šálek čaje.

Volný pátek

Po návštěvě Bílého domu bude Babišová svého manžela doprovázet na pietním aktu u památníku Tomáše Garrigue Masaryka a společně budou i večeřet na galavečeru uspořádaném českým velvyslanectvím ve Washingtonu. Pátek pak bude mít Babišová volný.

„Na pátek má paní Monika Babišová zatím soukromý program podle vlastního plánu,“ uvedla Marcela Svobodová z odboru komunikace Úřadu vlády.

Českého premiéra pak před odletem ještě čeká například setkání s předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, prohlídka Kapitolu, setkání se zástupci významných židovských organizací či návštěva památníku 11. září.