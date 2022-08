Už je to tak, americké vojačky budou mít první podprsenku. Kdy, to se zatím neví. Protože to má v rukou armáda, je to proces, jako by vyvíjela pušku za roh. Pamětníci, kteří zažili vojnu, vědí, o čem je řeč.

Je však už jasné, že vítěz se bude oficiálně jmenovat armádní taktická podprsenka. Zkratka ATB.