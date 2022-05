Jak si vybrat tu správnou… Změřte si velikost Obvod: Vezměte krejčovský metr a změřte svůj obvod pod prsy. Odborníci doporučují brát tuhle míru při výdechu.

Velikost košíčku: Poté si nechte podprsenku a změřte si metrem velikost přes prsa. Měřte ji při nádechu a na tom nejširším místě (bývá kolem bradavek). Správnou velikost pak odvodíte z tabulek, které najdete na internetu, kde jsou údaje ke konfekčním velikostem nejen prádla, ale i oblečení a bot. Počítejte s elasticitou prádla: Podprsenky se šijí z elastických materiálů, proto jsou pohodlné a dobře přilnou k tělu. Pro vás to však znamená jednu špatnou zprávu, dříve nebo později se vytahají. Proto si pořizujte prádlo, které má obvod o 5 až 10 centimetrů menší, než kolik máte pod prsy. Látka totiž časem povolí. Sledujte zadní část podprsenky: Pevnost prádla prozradí také zadní díl podprsenky, který má tendenci se sunout nahoru. Zaměřte se při zkoušení i na tento detail a takovou podprsenku, která má sklony cestovat k lopatkám, určitě neberte! Neposkytne vám požadovanou oporu. Zkontrolujte těsnost: Podprsenka by vám měla sedět, netlačit vás a nikde neplandat. Proto nejprve udělejte malý test. Zapněte si podprsenku na nejvolnější háček a pak ji zkuste natáhnout. Je tam špehýrka sotva na dva prsty? Pak je vše v pořádku. Pokud ale máte pocit, že je tam víc prostoru, podprsenka je vám volná a vyměňte ji za menší číslo. Zaměřte se na pohodlí: Novou podprsenku zkoušejte v různých polohách, vestoje, vsedě, se zvednutou rukou... Podle toho poznáte, jak vám skutečně padne. Zmapujte košíčky: To, že jste se dostaly do košíčků, ještě neznamená, že vám správně sedí. Občas se stane, že jsou v nich vnady natěsnané a přetékají přes okraj prádla. Vzniká tak efekt „dvojitých prsou“. Tento nežádoucí detail je viditelný hlavně pod hladkým tričkem. Soustřeďte se na ramínka: Podle odborníků mají mít spíše doplňující funkci. Přesto si nikdy nepořizujte podprsenku s tenkými ramínky, která mají tendenci se zařezávat do kůže. Otestujte kostice: Tuto konstrukci ženy milují, protože vytváří oporu hlavně pro větší prsa. Ale i kostice vám musí na těle dokonale sedět. Správně by měly kopírovat prsa po celé délce a končit u podpažní jamky. Pokud tenhle rozměr nedodržují, mohou vám způsobovat nepříjemné a velmi bolestivé otlaky. Ty se plně projeví zejména v momentě, kdy si podprsenku sundáte.