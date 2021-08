ANALÝZA: Odchod může Západ brzy mrzet. Lidé považují Bidena za zrádce

Zatímco bojovníci Tálibánu se v neděli ze všech stran hrnuli do hlavního města Kábulu, kde nenarazili na žádný odpor, svět o to intenzivněji řeší zapeklitou otázku: Unáhlil se Západ, v prvé řadě Spojené státy, s odchodem z Afghánistánu, nebo to bylo rozhodnutí nevyhnutelné, vynucené řadou bližších i vzdálenějších okolností?