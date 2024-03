Nádory se zmenšily. Je to na dobré cestě, věří Anna Julie Slováčková

Anna Julie Slováčková sdělila, jak postupuje její boj s rakovinou. Zpěvačka tvrdí, že léčba zabírá. „Od začátku, co jsme tu chemošku začali dávat, tak se ty nálezy zmenšily. Zmenšilo se to jak v plicích, tak v uzlinách, takže je to určitě na dobré cestě a je to jenom o tom to co nejdýl vydržet a co nejvíc na té léčbě nahmatat, aby ta léčba byla co nejvíc úspěšná,“ řekla.

Na chemoterapii zpěvačka chodí už půl roku, ale ani náročná léčba ji nezastavila ve vystupování. „Já si fakt nedokážu představit, že bych ležela doma. Já bych se tady zbláznila, i když tady mám zvířátka, přítele, mám skvělé kamarády. Já tu práci tak miluju, tu hudbu dělat a být v tom procesu, mně by to strašně chybělo,“ prohlásila.

Dceři herečky Dády Patrasové a hudebníka Felixe Slováčka se rakovina vrátila loni v létě. Už předtím se potýkala s rakovinou prsou, nyní jí nálezy našli v uzlinách a plicích. „Když má člověk nějakou vážnou nemoc, tak je takovej, že najednou s tou smrtí tak jako tančí, jako v takovém divném kruhu nebo minimálně na ní myslí víc, protože se ho může začít týkat. Ale je to prostě něco, co k životu patří a určitě se jí jednou podíváme do tváře. A teď jde jen o to, aby jsme se jí podívali do tváře co nejpozději a v největším věku,“ řekla Slováčková a vyzvala lidi, aby nezanedbávali pravidelnou prevenci a hlavně sami sebe.