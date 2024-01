Začala jsem věřit, že všechno dobře dopadne, říká o své nemoci Slováčková

„Je pravda, že na začátku, když jsem se to dozvěděla, jsem to snášela hůř, než poprvé. Ale v poslední době mě už asi nakopli všichni svatí a řekla jsem si, že už bylo dost momentů, kdy jsem pociťovala nějakou lítost, smutek nebo nespravedlnost. A že je na čase začít poslouchat tu pozitivní stránku a koukat se na svět otevřenýma očima a vidět i všechno to hezké. Začala jsem věřit, že mám snad nakročeno k tomu, aby to všechno dobře dopadlo,“ popisuje Anna Julie Slováčková v rozhovoru pro pořad Showtime.

Sama se snaží během léčby motivovat k pozitivnímu vnímání i své fanoušky na Instagramu. „Já si vždycky říkám: ,Ty jo, teď možná někdo taky leží a je na konci svých sil.’ Tak proč v tom nebýt společně? Když je na to více lidí, lépe se táhne za jeden provaz,“ říká zpěvačka.

Nedávno se například rozhodla sepsat a zveřejnit seznam nejhorších vět, které podle ní rozhodně není vhodné a ideální říkat nemocným lidem, jako například „Mně na to zemřel ten a ten“, nebo „A to sis ty vlasy vážně musel/a oholit?“

Anna Julie Slováčková stále koncertuje. Naposledy vystoupila v pátek na akci s názvem Lady Karneval, koncertu plném hitů Karla Gotta. „Ty hity jsou nesmrtelné a budou aktuální vždycky, i v budoucnu. Karla ale nikdo nenahradí. Kdokoliv si může říkat, že zpívá jako on, nebo ho nějakým způsobem napodobovat. Ale vždycky jim chybí ta elegance… To, že on byl opravdu velký gentleman a za každých okolností usměvavá duše. To jsem zatím v nikom jiném nespatřila,“ vysvětluje.

Mnozí jí doporučují, že by měla výrazně zvolnit a více odpočívat. Říká, že pokud to tak bude cítit, určitě to udělá. „Já jsem si řekla, že to nechám na svém těle. Nechci brát za každou cenu všechno, ale co se týče těch koncertů, tak tam jsme to vždycky dokázali udělat tak, aby to bylo bezpečné, cestou zpátky neřídím, nebo naopak nejezdím v autobuse se spoustou lidí. Takže dokud budu mít sílu a energii, tak to budu chtít dělat. Určitě ale nepůjdu přes své možnosti,“ dodává.