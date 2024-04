Řešit vzhled, když člověk bojuje o život, je trochu out, přiznala Slováčková

„Chtěla jsem napsat post o nějakém vnímání sebe samotného po vzhledové stránce, když si člověk prochází léčbou, pak jsem to smazala, protože i mně to najednou přišlo absurdní, řešit v takové době nějaká kila navíc, ztrátu vlasů, nebo rychleji rostoucí chlupy všude apod.,“ začala svůj příspěvek.

Slováčková napsala příspěvek na Instagram o tom, jak jí rakovina mění vzhled a zeptala se fanoušků, jak zvládají oni, když se necítí dobře. „Ano. Všichni víme, že řešit vzhled v momentě, kdy člověk bojuje o život a je mu každej den jinak blbě a bůhvíco všechno… je, dalo, by se říct, tak trochu out. Bavíme se tu ale o kvalitě života, kterou velká změna vzhledu za tak krátkou dobu fakt hodně ovlivní,“ prozradila.

Napsala, že by nejradši vymlátila všechna zrcadla, nikam nechodila a zalezla do hlubokého lesa, aby ji nikdo neviděl, dokonce ani ona sama. Je alergická na věty typu: Ale vždyť ti to sluší. Jsi tak jsi krásná.

„Děcka, já se nechci rouhat, fakt ne. Nemám místo hlavy nosorožčí rohy. Může být ještě daleko hůř. Ale pro člověka, kterej je za svůj vzhled od dětství hodnocenej veřejně, a i pro jiné lidi, který si třeba prošli v minulosti nějakou PPP (poruchou příjmu potravy – pozn. red.), nedůvěrou v sebe, nebo různými psychickými problémy, ale v závěru i pro dalo by se říct ‚spokojený‘ lidi, je procházet něčím podobným prostě fakt náročný,“ sdělila.

Nemoc jí vyčerpává. „Někdo se rozhodne třeba chodit i v nemoci běhat a cvičit. Respekt ‚jaxviň’! Já se o to pokusím a do pár minut ležím na zádech. Držet diety v léčbě, i bez léčby, je za mě nesmysl. Snažit se o nějaký plnohodnotný jídelníček a dodržování rozestupů mezi jídlem, když se mění chutě (mně je třeba v den chemošky často blbě i z obyčejný vody) je asi nejlepší cesta, ale kurde těžká.“

Fanoušků se zeptala, co doporučují a jak si v těchto chvílích pomoci. Co je dobré dělat, když jsou v okolí člověka, který si něčím takovým prochází.

Klade si otázku, jak to všechno vydržet a nezbláznit se. „Ideálně asi prostě poslouchat, o co si naše tělo samo řekne a najít v sobě nějakej takovej ‚mítvpičismus’ a i tak si užívat života. I když se nám nechce ani vylézt z postele a na hlavu si rovnou nandat pytel od brambor,“ uvedla.