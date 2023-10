Anna Julie Slováčková opět bojuje s rakovinou. Věřím, že to zvládnu i teď, říká

Zatímco na podzim 2019 lékaři zpěvačce při pravidelné kontrole zjistili zhoubný nádor prsu, nyní byl nález jinde. „Rakovina je zpátky, tentokrát na plicích. Asi mi to stále úplně nedochází. Od okamžiku, kdy mi to lékaři potvrdili, jsem měla největší strach z toho, že se mi to nepodaří utajit do našeho křtu. Je pro mě strašně důležité, aby ta zpráva neodvedla pozornost od mojí nové desky, protože jsem do ní dala všechno,“ řekla Anna Julie Slováčková.