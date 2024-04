Ve 35 letech zemřela Denisa z MasterChefa. Prohrála svůj boj, oznámil manžel

Tyto řádky se nepíší lehce, ale naše Deniska dnes prohrála svůj boj s těžkou nemocí a bila se statečně, až do samého konce. Naše bolest je veliká, ale upřímně věříme,že už je jí lépe.

Děkujeme všem Denisčiným kamarádkám a kamarádům, za neskutečný zájem, podporu a pomoc při péči o ní. Neznáme nikoho, kdo by měl kolem sebe tolik opravdových a aktivních přátel jako ona, ta péče nás celou dobu neskutečně dojimala ❤️

Dodávali jste celé naší rodině sílu do každého dalšího dne, byly to pro nás nejhorší chvíle života a hodně těžký boj se zákeřnou a zlou nemoci.

Díky vám všem, kteří jste se snažili Denisce ty poslední měsíce a dny zpříjemnit a ulehčit.

Děkujeme také andělům z domácího hospice ze Zahradnikové, za neskutečnou pomoc v těchto chvílích, díky vám všem jsme to zvládli a Deniska mohla být v pohodlí domova až do úplného konce.

Sbohem lásko naše, nikdy na tebe nezapomene, teď už odpočívej.

Tvoje milující rodina.