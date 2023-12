Mně na to umřel ten a ten. Slováčková radí, co neříkat nemocným s rakovinou

„Jedny z nejhorších vět, které můžete říct nemocnému...

1. Jsi mladý/á, to zvládneš.

2. A to sis ty vlasy vážně musel/a oholit?

3. Asi na tom nejsi zas tak špatně/není ti asi tak zle, když jsi takový/á při těle. NEBO: Ty jo, zhubl/a jsi, vypadáš fakt super!

4. Mně na to zemřel ten a ten.

5. Jsou na tom lidi daleko hůř, tak si nestěžuj.“

Seznam výroků, které není vhodné používat směrem k lidem nemocným rakovinou, zveřejnila Anna Julie Slováčková v pátek na Instagramu i s podrobnějším vysvětlením k jednotlivým bodům.

„První bod ani nebudu komentovat. To mi přijde úplně out. Druhý bod. Lidé, co kvůli léčbě přicházejí o vlasy, si asi tu hlavu oholí jen tak pro zábavu, ne? Třetí bod. Prosím, snažte se celkově moc nekomentovat fyzické změny našich těl, které přicházejí v průběhu léčby. Většinou s tím nic moc nejde udělat a jen nás to pak trápí,“ popisuje zpěvačka.

„Čtvrtý bod. Vaše ztráta nás samozřejmě mrzí, ale moc pozitivního myšlení nám tím nepřidáte. Pátý bod. Samozřejmě vím, že jsou na tom lidé stokrát hůř než já a je mi hrozně líto, že někdo musí vůbec jakákoliv úskalí života zažívat. Ale tohle je, jako kdyby vám někdo vyloženě plivl do obličeje. Každý máme tu hranici únosnosti nastavenou jinak a není fér tohle komukoliv a kdykoliv říct,“ vysvětluje.

Co je podle ní naopak třeba říct? Osobně jí prý nejvíce pomáhá, když ji někdo jen vyslechne. „Vše je dost individuální a proto je fajn, snažit se být co nejvíce empatický. Když se chceme vyhnout nevhodnému komentování a nevíme jak reagovat, tak se na rovinu zeptat, jak si ten daný člověk přeje, aby s ním okolí komunikovalo. Někdo o tom nebude chtít vůbec mluvit, někdo bude chtít lítost, jiný to bude chtít brát s humorem. Myslím, že nic nezkazíme tím, když nabídneme svou pomoc, nebo řekneme „jsem tu pro tebe“. Vše myšleno a psáno s naprostou láskou a pokorou. Příspěvek nemá nikoho urazit,“ dodala zpěvačka.

Anna Julie Slováčková se narodila 22. srpna 1995 v Praze do známé umělecké rodiny. Jejími rodiči jsou hudebník Felix Slováček a herečka Dagmar Patrasová. Vystudovala populární zpěv na Pražské konzervatoři. Jako herečku ji známe třeba ze seriálů Ohnivý kuře a Ordinace v růžové zahradě 2, kde od roku 2016 hraje zdravotní sestru Radku.

V roce 2021 vydala debutové album Aura. Letos vydala nové album s názvem Osudová. Účinkuje také v muzikálech, například Sněhová královna nebo Krysař, a jako sólová zpěvačka vystupuje i s Big Bandem Felixe Slováčka.

V roce 2019 jí byl zjištěn zhoubný nádor prsu, kvůli kterému musela podstoupit chemoterapii a operaci. Po čtyřech letech se zpěvačce letos nemoc vrátila, tentokrát v podobě rakoviny plic.