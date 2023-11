Anna Julie Slováčková promluvila o rakovině plic, rodině i ztrátě vlasů

Když Anna Julie Slováčková fotila snímky pro kalendář Anděl mezi zdravotníky, neměla tušení, co se za pár týdnů dozví. Lékaři jí podruhé diagnostikovali rakovinu. Jak říká, na anděly prý sama věří.

„Myslím si, že andělé nás doprovází každý den. Ale někdy mám pocit, že si ze mě už dělají trošku pr*el,“ zavtipkovala zpěvačka na úvod rozhovoru pro pořad Showtime na CNN Prima News.

Léčba je v začátku. „Je to trochu náročné, než si tělo zvykne. Zatím zkoumám, co můžu a nemůžu. Chemoterapie mění i to, na co mám chuť. Tělo jde spíš po antioxidačních a méně kořeněných jídlech. Mám i chutě, jako bych byla těhotná. Například pořád potřebuji pít lák z okurek,“ přiznává a popisuje, že energii a sílu jí momentálně dodává hlavně rodina a práce.

VIDEO: Anna Julie Slováčková s tátou a mámou ve videoklipu Pokoj:

„Zavolali mi nedávno s nabídkou natočit jednu píseň v duetu s úžasným zpěvákem, do Vánoc to určitě bude venku. A táta s bráchou a mámou jsou mi obrovskou oporou, přítel také. Hlavně ale pejsek, fenka Jindřiška. Ta mě léčí v posteli každý den,“ říká dcera Felixe Slováčka (80) a Dagmar Patrasové (67).

Po chemoterapiích se Slováčková rychle rozhodla pro krátký sestřih a nošení turbanu. „Ony by to ty vlasy ještě nějaký týden zvládly, ale v momentě, kdy jsou kořínky tak slabé, že zůstávají v rukou, tak se na ně nechci koukat. Shodila jsem to do takového mini ježečka. Ještě s ním ale nejsem tak ztotožněná, takže zatím nechodím do společnosti bez pokrývky hlavy,“ vysvětluje.

Zakázané prý od lékařů nemá nic, nedoporučují jí jen pobyt mezi větším množstvím lidí a tak na pracovní akci do Prahy dorazila s respirátorem. „To, co tělo dovede, můžu dělat dál. Ale zatím to nedovedlo. Měsíc jsem se vlastně nehýbala, což mě velmi psychicky trýzní. Ale teď se mi začalo konečně trochu lépe dýchat, takže třeba příští týden bych se do toho mohla opřít,“ dodává.

Na podzim 2019 u tehdy teprve čtyřiadvacetileté zpěvačky lékaři při kontrole zjistili zhoubný nádor prsu. „Mám naprostou důvěru ve své doktory, jsem přesvědčená, že vědí, co dělají. Nemám v plánu žádné alternativní metody,“ řekla tehdy Slováčková v pořadu iDNES.tv s názvem Rozstřel.

V říjnu 2023 Anna Julie Slováčková oznámila, že se jí po rakovina vrátila, tentokrát se objevila na plicích.