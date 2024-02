Byla to otázka času. O plastikách jsem však nikdy nelhala, uvedla Dara Rolins

„Po všech těch zaručených zprávách o tom všem co už na sobě mám uděláno, předěláno je tu konečné skóre, jediná pravda z mých úst a nikoho jiného. To, že se o sebe starám, že jsem přiznala prsa, nos, menší experimenty ve tváři, jen potvrzuje můj celkový postoj k realitě a estetické medicíně. I když jsem nikdy necítila povinnost svěřovat se se vším, na přímou otázku jsem nikdy neodpověděla nepravdivě,“ napsala zpěvačka v příspěvku Muselo to jednou přijít na svých stránkách.

Zopakovala, že žádné liposukce ani plastiky nestojí za jejím tělem a fyziognomií. Přiznala, že ji opakovaná operace nosu poněkud změnila. „Ale i přesto jsem přesvědčena o tom, že vždy jen na jistý čas, než si každý takový zákrok takzvaně sedne a všechny rysy obličeje se opět navrátí do původní, uvolněné formy,“ uvedla.

Poprosila fanoušky, aby neřešili, jak vypadá na fotkách kampaně nebo v módních časopisech. Jde totiž o snímky stylizované, postprodukčně upravené, což podle zpěvačky k světu showbyznysu patří. Rolins by byla raději, aby její vzhled řešili na kameře, soukromých fotkách, na jevišti, tedy v reálu.

„To, že jsem o ‚vylepšeních‘ uvažovala a výhledově jejich realizaci připouštěla, je pravda. Byla to jen otázka času. Věděla jsem odjakživa, že neexistuje nic radikálnějšího a funkčnějšího, než facelift. Netoužila jsem si opakovaně rozpíchat, roztahat, vyplnit zase a znovu tvář ničím takzvaně na čas,“ napsala s tím, že se radila, dělala si rešerši a studovala dostupné zdroje. „Je hromada jiných, starších, ale stejně tak hromada mladších, kteří podobný zákrok podstoupili. Výrazně slavnějších, ale samozřejmě i ‚obyčejných‘ no name lidí. Žen i mužů. Dnes už podobná rozhodnutí nejsou tabu, ani výsadou hvězd only.“

Když před časem oznámila, že si po velkém koncertu v O2 areně chce dopřát čas pro sebe, neměla původně v plánu vysvětlovat, co přesně se chystá v nejbližší době dělat. Dodala, že nelhala, když tvrdila, že se chce ve stejnou dobu věnovat hudbě, novým písničkám, albu, sobě.

„To, že se to celé tak nečekaně zvrtlo a část příběhu, který měl zůstat mým soukromím, překročil tu pomyslnou hranici ženské intimity, je věc druhá. A proto jsem věděla, že odpověď ‚no comment‘ je už zbytečná a v mém případě vlastně nelogická. Ti, co mě znají, vědí, že se nikdy nevytáčím a hraji v životě na rovinu. Takže tady jsem. I nadále bez pochybnosti o správné volbě zákroku, i doktora a jeho kvalitách. Morálku zde teď řešit nechci, všechno má svůj čas a já chci mít nyní v hlavě jen pozitivní myšlenky,“ napsala.

Přiznala, že zákrok na klinice mimo domácí teritorium jí měl zajistit o to větší soukromí, což však nevyšlo. Nyní je v Itálii, která je pro ni i díky partnerovi Pavlu Nedvědovi jako druhý domov, a je o ni dobře postaráno. Chystá se za ní i dcera Laura a pak zpěvačka odletí na dovolenou.