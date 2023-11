Dara Rolins zapojila do byznysu dceru Lauru, nafotily spolu kampaň

Rozhodla jste se na trh uvést vlastní řadu péče o vlasy. Proč? Nebyla jste spokojená s tím, co máte doma?

Dá se to říct i tak, ale já jsem taková podnikavá dívka a hlavně cokoliv, co přijmu do svého života, řeším a rozebírám a zajímá mě, co ten produkt obsahuje. A protože vlasy jsou koruna krásy, jak se říká, tak je to jedna z věcí, kterou významně řeším nejen já, ale i moje dcera, protože mám doma dlouhovlasou krásku. Několikrát jsme si právě říkaly, že tohle je dobrý, ale tomu šamponu chybí vůně, po tomhle šamponu mám ty vlasy těžké a pořád jsme se o tom bavily, až jsem řekla: Hele, co kdybychom ten šampon s kondicionérem zkusily prostě vymyslet samy? No a daly jsme se dohromady se slečnou, která tomu rozumí nejlíp, takzvaná vývojářka a začaly jsme ty věci opravdu skládat dohromady, až v jeden moment jsme to měly. A já si řekla, že od toho mám přece svoji značku, abysme na trh uváděli věci, které do mého života patří a které já jako Dara používám.

V lednu příštího roku vás česká O2 aréna. Spousta zpěvaček, protože je to časově náročné, používá během show i paruky. Jak je to u vás?

Samozřejmě, že pracuji s příčesy a s dlouhými culíky, protože toho času tam zas tolik není na to předčesávání a je to vlastně o fantazii toho hair stylisty nebo člověka, který zrovna vlasy dělá. Je to Marty Tyl, v jehož rukách budu i tentokrát. U posledního koncertu to bylo celkem vtipné, protože jsem na začátku měla takový velký háro a ve vteřině se ten účes proměnil na culík a spousta lidí říkala: „No, to je neuvěřitelný, jak rychle tě ten Marty přečesal,“ ale on tam byl trik, já jsem měla takovou poloparuku a on mi ty vlasy jenom stáhnul do culíku, který už byl připravený pod tou parukou v igelitovém pytlíku. Takže jsem tak zvláště šustila, ale to jsem slyšela jenom já. Takže takhle: pomáháme si různými triky, věcmi, které prostě zůstanou do poslední chvíle utajeny, ale nejde to bez toho, protože opravdu tam nás tlačí čas.

A jak je to s převlékáním?

Tam kolem mě stojí třeba šest lidí a každý dělá něco. Jeden mě obouvá, druhý mě češe, třetí mě maluje a já si v hlavě jenom opakuju texty, co přijde, co mě čeká, na co nesmím zapomenout. Pak musíš oběhnout vlastně celé to obrovské jeviště. Je to něco úplně jiného, ale strašně se těším, že si to teď v lednu zase zopakuju.

Momentálně vyjela Madonna na Celebration Tour. Dovedete si představit, že byste takhle absolvovala pětasedmdesát zastávek turné?

V rámci toho objemu koncertů nevidím jediný důvod, proč bych to nedala taky. Jednoduše člověk, který je ze šoubyznysu a je zvyklý pracovat stejně jako já od deseti let vlastně každý víkend, tak má i to tělo, i ty plíce, i tu hlavu zvyklé. Samozřejmě, že ta intenzita je jiná, protože se tady jedná o světovou hvězdu a těch možností, těch sportovních hal a koncertních sálů je mnohem více než u nás, ale to, co se pak děje na jevišti, to už je jedno, jestli jsi v klubu malém, nebo na velké scéně, protože je to o tobě, ty to musíš dát, ty to musíš ustát, ty to musíš udýchat.

Jsou pro vás světové hvězdy inspirací?

Pokud jde o show, samozřejmě, že se nechávám ráda inspirovat. Byla jsem třikrát na Beyoncé, teď mám koupené lístky na Madonnu, jedu na ni do Paříže a moc se těším. A dokonce jsem byla teď nedávno i na Dianě Ross, což je legenda, zpěvačka, dáma v letech. Té už táhne na osmdesát a byla v naprosté kondici, tak jsem si vlastně uvědomila, že věk je opravdu jen číslo.

Na Netflixu je teď populární dokument o slavném fotbalistovi Davidu Beckhamovi a jeho ženě Victorii. Viděli jste to s Pavlem?

Ještě jsme se na to nekoukli, ale máme to na seznamu. Chystám se na to a spousta lidí z mého okolí na to reagovala velmi kladně, vlastně i změnili názor na něho i na ni. Já teda Viktorku zbožňuju, protože pro mě ona je opravdu fenomén a jedna z nejlepších módních návrhářek. Ve světě módy udělala neuvěřitelnou kariéru.

Říkají vám třeba lidi, že jste takovým jejich ekvivalentem v dobrém slova smyslu, že vy jste posh, on ta hvězda, která má obrovské jméno v Evropě?

Už jsme to slyšeli, že nás k nim takhle někdo přirovnal. Já jsem se tomu samozřejmě smála, ale říkala jsem si: Tak proč ne? Vždyť svým způsobem určitá podobnost tam v něčem je, samozřejmě je to jiný level, teda minimálně u mě. Pavlík je světovej.

Pavel Nedvěd a Dara Rolins (říjen 2022)

Otevřela jste mu třeba obzory, co se týče hudby?

Jo, to si myslím, že jo. On v rámci muziky takový přehled úplně neměl a asi ani nemá. Zas není potřeba za každou cenu z něho dělat něco, čím není. On má jiné zájmy a sport je opravdu to hlavní a v rámci muziky a umění jsem to prostě spíš já. Ale zas je to dobré, že my se respektujeme. On respektuje můj svět, já ten jeho, on mi do toho moc nekecá, což by se mi stejně nelíbilo a já nekecám jemu do fotbalu, takže to máme rozdělené spravedlivě.

Dovedete koukat na dvouhodinový zápas, nebo radši odcházíte?

Dovedu. Musím říct, že když se to Pavla týkalo úplně konkrétně, že byl v Juve a my jsme chodily s Laurou na zápasy, tak jsem dokázala pochopit, jak člověka ta atmosféra dostane do varu a jak si ho to prostředí podmaní. I z nás byly totální fotbalové fanynky v dresech. Dokonce i doma s Laurou, když jsme si zapnuly televizi, tak jsme se vždycky sešly dole u té sedačky v dresu a fandily jsme.