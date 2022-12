VIDEA ROKU 2022: Rolins slaví s Nedvědem, Agáta Jaromíra Soukupa i sex Dědka

Dara Rolins o velkých plánech s Pavlem Nedvědem: Společná stovka!

Nebojte, zpěvačka se nenechala zmrazit za druhé světové války během extrémních experimentů nacistické armády. Dara Rolins skutečně oslavila 7. prosince padesátiny, které by jí nikdo nehádal, a stejný počet křížků na krku má i její milý, legendární Grande Paolo alias Pavel Nedvěd. Zdá se, že se v průběhu let člověk skutečně vybouří, zmoudří a dojde mu, jaké jsou skutečné hodnoty fungujícího vztahu. Budiž jejich štěstí přáno a v novém roce 2023 minimum vykonstruovaných mediálních kauz, které mají jednoho nebo druhého očernit.

3. července 2022

Proč nevyužít legraci ve svůj prospěch, říkali Hanychová a Soukup

Sňatky z rozumu? Vztahy z rozumu! Agáta Hanychová a Jaromír Soukup, byť se to zpočátku zdálo jakkoliv surreální, v českém mediálním rybníčku je možné už opravdu všechno. S velkou pompou udeřili do všech médií, s velkou pompou zažehli svůj televizní program, dlužno říci, že na Soukupově televizní stanici. Prskavka nadšení ovšem zhasla stejně rychle jako mediální zájem o toto duo.

2. září 2022

Naznačila Madonna ve videu, že je lesba?

Královna popu podlehla kouzlu sociální sítě TikTok, kde předvádí svá čerstvá vyztužení, tedy pardon, výplně, a různé kreace a pózy ve snaze podmanit si další mladší generaci fanoušků. Svou podporou duhových lidí si Madonna získala nejednoho stabilního příznivce, a když jí to v osobním životě nevyšlo s muži, tak proč to nezkusit se ženou? Ve zkratce k videu: „Když se netrefím, jsem lesba,“ řekla zpěvačka a hádejte, jak to dopadlo.

10. října 2022

Běsná nejsem, z porodnice na plac utíkat nebudu, vtipkovala těhotná Táňa Pauhofová

Filmová Lída Baarová porodila zkraje října holčičku Mílu. Slovenská herečka Táňa Pauhofová se ještě v požehnaném stavu dušovala, že si od práce dá na jistý čas pauzu. „Jestli si myslíte, že bych z porodnice utíkala hned někam na plac, tak až takhle běsná tedy nejsem,“ prohlásila. Uvidíme tedy, jak dlouhou mateřskou dovolenou s absencí hereckého řemesla si zrzka naordinuje.

31. srpna 2022

Sex máme. Honza Dědek s přítelkyní Terezou promluvili o svatbě i dětech

Většinou se Honza Dědek vyptává hostů, kteří ovšem rozhodně v horkém křesle nesedí. Jde o vstřícná povídání. Příjemnou atmosféru jsme s naší kamerou navodili natolik, že se moderátor primácké talk show nebývale otevřel. Co všechno z intimností jeho vztahu prozradil, si připomeňte ve videu.