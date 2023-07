Slovenka roku Dara Rolins se o svůj Instagram stará sama

Půvabná zpěvačka, která nedávno získala ocenění Slovenka roku 2023, si na komunikaci se svými fanoušky vyhrazuje večery. „Je to obrovská armáda lidí, což sebou nese velkou zodpovědnost. Pro mě je to klíč k tomu, jak mohu vyjádřit svůj názor,“ říká československá hvězda, která se jako úspěšná byznysmenka objevila také v magazínu Forbes.

Dalším z hostů, které Libor Bouček ve své talk show přivítal, byl také hudebník Ondřej Brzobohatý. Ten se zavzpomínal, že před lety složil pro Daru píseň Slowly, která vyšla v rámci alba D2. Skladbu, kterou poté zremixoval producent MJ Cole, se dostala do britské hitparády BBC, kde se držela dlouhou dobu na předních příčkách.

„Mým snem je pro Darinku napsat ještě nějaké album,“ přiznal Ondřej. I on sám má za sebou velké úspěchy v zahraničí. „Pro americký trh jsem dělal dvě reklamy, kde jsem měl takový budget, že jsem si mohl dovolit operovat s velkým symfonickým orchestrem,“ pochlubil se.

Tam se také potkal s mnoha zajímavými lidmi z branže, což mu opět otevírá nové cesty. „Snažím se jít za svými cíli. Nebojím se pádů, když něco nevyjde, naopak si myslím, že čím více jich zažiješ, tím se posouváš někam dál.“ Brzobohatý se potkal v rámci oscarového večera s úspěšnými lidmi z Česka, například s producentem, který spolupracuje s Netflixem. „Je dobré k těmto věcem přistupovat s rozumem, nic se nemá přehánět. Pokud mi něco nevyjde, nejsem z toho frustrovaný,“ řekl skladatel.

Ondřejovým velkým snem je natočit desku pro zpěváka Robbieho Williamse. „Tento sen mám už asi dvacet let. Ještě jsem se do toho nepustil, ale jakmile se to stane, spojím se se svým kamarádem z Ameriky, napíšeme třeba dvanáct songů a nabídneme mu celé album. Pokud to vyjde, budu šťastný, pokud ne, budu vědět, že jsem se o to aspoň pokusil,“ dodal Brzobohatý, jenž má spoustu práce i na domácí scéně. S Viktorem Preissem, který píše texty, připravuje album, do toho má práci na muzikálu Anděl páně, který bude uveden v Karlíně a mnoho dalších projektů.