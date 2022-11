Pavel si mě vysnil. Nebudeme mít děti, tak stavíme dva domy, říká Dara Rolins

Filmové Vary 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Loni v prosinci potvrdila Dara Rolins na sociálních sítích, že chodí s Pavlem Nedvědem. „Dovolím si tvrdit, že aktuálně neexistuje v Čechách ani na Slovensku nikdo, komu by uniklo, že Dara ulovila medvěda, tedy pardon, Nedvěda. Přesně tak to stálo na titulce jednoho ze slovenských bulvárů. (Btw, bylo to přesně naopak),“ napsala tehdy na Instagram.

I po víc než roce je ve vztahu s bývalým fotbalistou šťastná a říká, že prožívá jedno z nejhezčích období v životě. „Teprve teď jsem potkala muže, se kterým chci trávit čas. Nežije ve stejném městě, ani ve stejné zemi, takže za sebou musíme jezdit. Dohodli jsme se, že už spolu nebudeme mít děti, ale že si postavíme dva domy. Jeden tady v Čechách a druhý v Itálii. Nechceme totiž jeden druhého nutit ke stěhování,“ vysvětluje zpěvačka v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách s tím, že už mají v obou zemích pozemky, na kterých budou jejich sídla stát.

„Jeden dům bude v lese a druhý u jezera. Na příští rok mám v plánu věnovat se rodinnému životu. Chci být součástí stavby, zařizování a všeho. Chci být s Laurou, chci být s Pavlem a chci si zkrátka užívat život,“ usmívá se Rolins.

„Cítím to mezi námi dvěma pořád stejné jako na začátku. Přesto, že už je to víc než rok. Jsme za to, co spolu máme, oba vděční. V mých představách ten někdo neměl jméno a obličej, u Pavla to bylo jinak. On si mě vlastně vysnil, což je pro mě strašně krásné i kouzelné a jsem z toho paf, že si Pavel říkal: Jé, tu Darinku bych jednou chtěl mít po svém boku. Já jsem zase chtěla mít muže, na kterého budu moct být pyšná a který by měl, jak si říkáme s kamarádkami, tělo kluka a hlavu dospělého chlapa,“ říká.

Exfotbalista a viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd má z předchozího vztahu dvě děti. S exmanželkou Ivanou, se kterou se loni rozvedli, mají syna Pavla a dceru Ivanu. Dara Rolins má s muzikantem Matějem Homolou z kapely Wohnout čtrnáctiletou dceru Lauru.

„Musím říct, že názor Laury byl pro mě naprosto rozhodující. A Laura z Pavla byla přirozeně nadšená od prvního okamžiku, co jsem o něm začala mluvit, a pak i poté, co ho poznala. Laura má super tatínka a má s ním přenádherný vztah. Rozumíme si všichni a Matěj měl radost i z toho, že mám Pavla. Všechno si to sedlo a najednou nastal mír, rovnováha a pokoj v celé té naší velké rodině,“ říká zpěvačka, která oslaví za pár týdnů padesátiny.

„Nemyslím si, že v ten moment, kdy se to stane, se něco nějak výrazně změní. Spíš si to užívám. Musím říct, že mám jedno z nejhezčích období v životě. Všechno dostalo svůj řád. Láska, Laura, práce, všechno funguje,“ pochvaluje si Rolins a zve na lednový koncert do O2 areny, na zatím největší show svého života.

„Když se ohlédnu, k čemuž ta padesátka tak trochu nutí, tak musím říct, že jsem na sebe vlastně pyšná. Říkám to zcela upřímně a myslím si, že to je správně. Protože my lidi máme takovou schopnost se málo chválit. A kdo jiný nás pochválí?“ směje se. „Lidé si koupili ohromné množství vstupenek na můj koncert hned první den, co jsme vystoupení ohlásili. Měla jsem z toho hrozné obavy, protože je to megaprostor. Nečekala jsem takový zájem – deset tisíc máme už prodáno,“ dodává.

Dara Rolins vydala první desku už v devíti letech, ve dvanácti pak ovládla hitparády duetem Zvonky štěstí, který nazpívala s Karlem Gottem. Jako porotkyně se objevila v soutěžích Česko Slovenská SuperStar a Hlas ČeskoSlovenska. V roce 2011 se dala dohromady se slovenským raperem Patrikem Vrbovským, který vystupuje pod jménem Rytmus. Rozchod oznámili v lednu 2018.

Bývalý fotbalový záložník a reprezentant Pavel Nedvěd byl v roce 2003 vyhlášen nejlepším fotbalistou Evropy. Je dvojnásobným medailistou z mistrovství Evropy (1996, 2004), vítězem Poháru vítězů pohárů a Superpoháru UEFA, čtyřikrát se stal Fotbalistou roku ČR, v roce 2003 vyhrál Sportovce roku ČR, je mistrem Československa a dvojnásobným mistrem ČR a Itálie. Pelé ho roku 2004 zařadil mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů. Od října 2015 je viceprezidentem Juventusu Turín. Před Darou Rolins tvořil pár s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou.