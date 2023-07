Rozpočty na dovolené mají řešit muži, s Laurou toho moc nesníme, říká Rolins

Váš diář je určitě neskutečně nabitý, jak plánujete svůj čas?

Myslím, že si spíš vybírám a dělám věci, které mi dělají radost a které mě činí šťastnou. Dneska na mě tady na filmovém festivalu v Karlových Varech je, musím říct, až moc rušno. Preferuji klídek i v rámci svých aktivit. Přece jenom se toho děje pořád hodně, ale na jevišti se cítím víc spokojeně, tam mi nevadí, když těch lidí je hodně. Ale nevyhledávám vyloženě večírky a společenské aktivity. Teď jsem se krásně zamotala. Nevím, proč vám to vlastně vysvětluji?

Protože je tady kolem všude moc lidí. A ta sociální fobie určitě funguje.

Já se přiznám, že asi ano. Vida, to jsme objevili novou fobii, kterou mám.

Vypadáte skvěle. Důležitá je mimo jiného jistě i péče o pleť...

Musím říct, že se samozřejmě o svou pleť starám, ale nemám nějaký urputně přesný harmonogram a nějaký rituál, který dodržuji pravidelně každý den. Jsou to spíš takové momenty. Vím, že jednou za čas si musím zajít na gymnastiku tváře, pak na kosmetiku, ale nemám v tom nějaký režim a řád. V čem ho ale mám, je pečlivý výběr a používání kvalitní kosmetiky. To mi přijde, že je věc, která ke zralému věku ženy patří a stane se postupně naprostou prioritou a přirozeností.

Dara Rolins a její dcera Laura na MFF KV (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Musela jste zaučit i svého partnera Pavla Nedvěda v tom, jak o sebe pečovat? Nebo to sportovci mají automaticky?

Pavel to nijak významně s ničím nepřehání. Já ty úplné metrosexuály vlastně nemusím. To si myslím, že do toho heteráckého světa prostě… Víte co, stačí, že já u toho zrcadla trávím spoustu času. (smích)

V jakém ohledu si od kamarádů gayů necháte ráda poradit?

Od těch si nechám radit velmi ráda a velmi často, protože ti v mém světě, respektive ve světě žen mají svoje významné místo a mají cit pro spoustu věcí, od módy přes estetiku, stage, grafiku, videoklipy, vizuál, všechno. Je to spousta lidí a spousta jmen, co se skrývají za značkou Dara Rolins. I za mou show, co jsem měla v O2 aréně. Do mého světa prostě moji gay kamarádi patří, protože prostě umí.

A co vás baví na Pavlovi?

Pokud mluvím o svém příteli, tak mě baví to, že je to prostě opravdový chlap. To, že hodně sportuje, má rád dobré víno a jak už jsem říkala, že to u toho zrcadla nějak zvlášť nepřehání.

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Cítíte se jako gay ikona?

No, je to velmi lichotivé, když mě tak gay komunita nazve, protože vím, že mají velmi vybíravý vkus. Je to lichotka a pocta.

Do jakých destinací se letos v létě chystáte? Samozřejmě nechceme vědět přímo termín, aby vás někdo nestalkoval!

Chystáme se do Itálie na Sardinii, kde jsem ještě nikdy nebyla, tak se velmi těším. A v srpnu jedeme do Miami.

Jaký rozpočet si berete na útratu na dovolenou? Dojde i na módní nákupy, nebo spíše na kvalitní víno a jídlo?

Já si myslím, že rozpočty na dovolené mají řešit muži. Takže doufám, že Pavlík bude mít dost peněz na jídlo a dobré víno. To je všechno, co mě na dovolené zajímá. (smích)

Takže na toto konto jste ráda, jak jste si vybrala partnera...

(smích) Já si myslím, že my jsme takový malinký s mou dcerou Laurou. My toho zas tolik nesníme a nevypijeme.