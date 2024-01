Rolins a Čaputová se fotily skvěle. Modelky mě občas trápí, říká Lukáš Kimlička

Lukáš Kimlička je už řadu let fotografem zpěvačky Dary Rolins. Jaká je spolupráce s někým, kdo je modlou pro spoustu fanoušků v Čechách i na Slovensku?

Ta spolupráce je pokaždé fantastická a inspirativní. Velmi si vážím toho, že můžeme s Darou spolupracovat. Vzpomínám si, že naše první focení bylo asi před osmi lety a hned jsme si sedli osobnostně i pracovně. Za ty roky jsme se stali blízkými přáteli, rozumíme si, setkáváme se a ta focení s ní jsou vždy úžasná, protože Dara je velká profesionálka.

Co všechno takovému focení předchází? Je to určitě velká zodpovědnost, aby se ten focený člověk samozřejmě potom líbil i sám sobě, protože tito lidé pod drobnohledem jsou často nejvíce sebekritičtí.

Dara si potrpí na tým, který má okolo sebe, takže ať už je to make-up, vlasy, focení, styling, za ty roky jsme se na sebe navázali a já přesně vím, co ode mě chce a očekává. a Ona zase přesně ví, co ode mě dostane. Proto před každým tím focením v podstatě není žádný stres nebo nějaká nervozita, jak to dopadne. Důvěřuje mi a ví, jaký bude výsledek. Myslím, že je vždycky spokojená.

Modelka Linda Evangelista se nechala slyšet, že dneska už se všechno strašně moc fejkuje a doupravuje ve Photoshopu, že dříve se to opravdu muselo všechno tip ťop nachystat a perfektně nasvítit. Jaká je realita?

Je pravda, že dneska žijeme v době, kdy se retušuje i zelenina. Photoshop je všemohoucí a dokáže divy, to už vidíme na té umělé inteligenci. Myslím, že za chvíli fotografové už ani nebudou fotit, ale všechno se udělá v počítači. Co se týká Dary, tam je to úplně o něčem jiném. Samozřejmě, že retuš používám, používá jí každý, ale je třeba najít míru, kdy je to ještě únosné a kdy už je to přehnané a vypadá to uměle. Tím, že Dara je na očích stále, ať už na obrazovce, nebo na koncertech, lidé vědí, jak vypadá, takže si nemůžu dovolit ji v tom Photoshopu změnit na někoho úplně jiného a prohnat to filtry. Jemné „doťuky“ se tolerují, ale určitě ji v počítači neměním na někoho jiného.

Máte profesní deformaci jako jiné profese, a pozastavujete se nad tím, když vidíte například různé velkoformátové reklamy a na nich ne úplně lichotivě přeretušované tváře?

Jo, mám to. (úsměv) Vnímám fotky, které jsou pro mě osobně dost špatně vyretušované, možná špatně nasvícené… Ale já už jsem tak deformovaný v těch úpravách fotek, že když s někým sedím na kávě, tak koukám, co bych mu kde vyretušoval! (smích) Je to deformace a podle mě to je podobné asi v každé práci.

Dokážete nám na kameru zrekapitulovat, které nejzajímavější tváře jste měl před objektivem?

Pro mě nejzajímavější, s kterými jsem pracoval? Tak určitě je to Dara, potom je to naše slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, kterou jsem fotil. To byla pro mě velká čest, že jsem s ní mohl pracovat. Z našeho showbyznysu a z toho českého je málo lidí, které jsem nefotil. Fotil jsem asi všechny, i sportovce, herce, herečky, modelky a zpěvačky. Tím, že fotím pro různé magazíny, mým objektivem prošlo velmi mnoho lidí.

Co vás osobně více baví? Fotit s nějakou divou, nebo když vám pošlou na focení mladé modely a modelky z agentury?

Určitě mě více baví focení s divou, tam je prostě ta energie i taková ta přidaná hodnota, že ta osobnost toho člověka je opravdu vidět i potom na té fotce. Když mi pošlou nějaké mladé modelky a modely z agentury, kteří začínají a učí se, tak je to pro mě někdy trápení je usměrnit a ukočírovat tím správným směrem, aby to na fotce vypadalo dobře. Ale když přijde taková diva, jako je Dara, nebo například modelka Daniela Peštová, se kterou fotím velmi rád, tak to jsou opravdu osobnosti, ze kterých to jde i na fotce i ve skutečnosti.

Dá se skutečně objektivem zachytit osobnost člověka, sebejistota, jeho vystupování a nějaké zvláštní osobní kouzlo?

Ano, je to tak, skutečně. Častokrát se setkávám s tím, že někdo někdo poví o nějaké modelce, že je krásná a na fotce z ní nejde absolutně nic, nemá žádnou energii... A mockrát se mi naopak stane, když mám jít fotit někoho, z koho ta energie úplně nejde, když namířím objektiv, ten člověk úplně ožije a rozkvete. Je to i o tom vztahu s objektivem, fotoaparátem a s fotografem. Dara je osobnost, která už když vejde do místnosti, tak jí rozsvítí. A to samé byla i Zuzana Čaputová. Když vešla, tak to bylo úplně wow! Je to radost, fotit s takovými osobnostmi.

Fotograf, módní návrhář a make-up artista Lukáš Kimlička se svou sbírkou retro váz (2023)

Když řeknu jména módních fotografů Mert and Marcus nebo Mario Testino, kdo z nich je vám bližší?

Testino. Mám dokonce od něho doma jednu fotku, visí mi na stěně. To je můj fotografický idol, který mě inspiruje i v mojí tvorbě. Samozřejmě i Mert and Marcus. Miluji jejich práci s Photoshopem, oni si na tom opravdu dost ulítávají a umí to. Jejich fotky jsou strašně nabité sex appealem a sexem a všechny modelky a modelové tam vypadají úžasně a dokonale. Je to fajn.

Z nafocení které z těchto zpěvaček by se vám více klepala kolena, kdyby přišla nabídka? Madonna nebo Kylie Minogue?

Asi z Madonny… Určitě z Madonny!

VIDEO: Fotograf Lukáš Kimlička a jeho unikátní sbírka retro váz: