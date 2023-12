Zemřel dvorní fotograf slavných. Okolnosti jeho smrti jsou nejasné

„Včera večer si šel lehnout a už se neprobudil. Ráno ho v posteli našel mrtvého jeho přítel,“ uvedl pro server Blesk.cz zdroj z blízkého okolí Mráčka.

Podle slov jeho blízkého kamaráda Reného Kekelyho v posledních dnech Mráčka trápila viróza a špatně se mu dýchalo. „Říkal jsem mu, ať jde k doktorovi,“ uvedl pro server Super.cz.

Mráčka velmi zasáhla smrt jeho blízké kamarádky Hany Svěrákové Jandákové, která spolupracovala například na filmu Babovřesky. To údajně přispělo celkovému zhoršení Mráčkova zdravotního stavu.

Spekuluje se, že okolnosti jeho smrti mohou být podezřelé a že by ji mohla vyšetřovat policie.

O Mráčkově úmrtí informoval na Facebooku mimo jiné Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, jenž se koná od roku 1969 v Ostrově u Karlových Varů. „Obrovsky podporoval festival, fandil mu,“ uvedli.

Petr Mráček byl dlouholetý kolega a dvorní fotograf Lucie Vondráčkové. Mezi jeho přátele a spolupracovníky se řadila herečka Simona Stašová, muzikálová zpěvačka Grossová nebo herečka Regina Řandová. „Byl to výborný kamarád a je ho obrovská škoda, to je všechno, co teď mohu říct,“ řekl pro Super.cz režisér Troška.