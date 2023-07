Lucie Vondráčková míří jako nová posila do nekonečného seriálu Ulice

„Možná je to vaše ulice, možná jste to vy sami.“ Tímto mottem startoval před lety nekonečný seriál Ulice. Do toho od podzimu nově jako hvězdná posila týmu naskočí i herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková (43).