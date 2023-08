VIDEO: Žádné cukrbliky, jen písnička. Lucie Vondráčková natočila nový klip

„Je to krásná, malinko vybočující písnička. Baví mě plout v různých žánrech a myslím, že je z takového toho rodu, jako byly Hvězdy, které jsme točili s Mariánem Čekovským. Co se Radima Flendera týče, po skladbě Stanice svět jde o naši druhou spolupráci. Nemůžu sice mluvit za něj, ale myslím, že si muzikantsky velmi vyhovujeme a moc nás to spolu baví,“ svěřila se Lucie Vondráčková.

„Je to písnička o tom, kterak holka dává svému vysněnému muži najevo, že dveře jsou u ní otevřené,“ dodal Flender a na konto spolupráce s Vondráčkovou přiznává, že si zprvu nebyl úplně jistý.

„Přiznám se, že jsem měl zprvu dojem, že bude trochu fiflena, ale opak je pravdou. Pracuje se s ní skvěle, je to obrovský profík. Já jí v klipu dělám background, hraju na kytaru a doprovázím ji s kapelou.“

„V klipu máme spoustu skvělých hudebníků, protože je to hodně muzikantská písnička. Žádný velký příběh v něm není, mám totiž pocit, že u melodicky silných věcí žádné cukrbliky kolem nepotřebujete. Stačí zůstat v písničce a jenom jí posloužit,“ upřesnila Vondráčková.

A jelikož natáčení probíhalo v době, kdy se léto opět přihlásila o svá práva a teploty atakovaly třicítku, pochvalovala si zpěvačka silné zdi na zámku Zbiroh, které skýtaly kýžený chládek.