Rolins byla na plastice, prozradil lékař. Baží po slávě, zlobí se zpěvačka

„Zřejmě je už mým osudem, že věci, které si chci nechat pro sebe a v soukromí, vyplouvají na povrch snad dřív, než se stanou. Přiznávám, je to občas velmi nepříjemné. A stejně jako před dvěma lety měl jistý doktor potřebu sdílet se světem úpravu mého nosu, tak i tentokrát se našel další, který se chtěl pochlubit zákrokem, a že má u sebe ‚Darinku‘, 715 tisíc sledujících. Co na to říct,“ začala Dara Rolins příspěvek na Instagramu.

Podle příběhů, které plastický chirurg z Říma sdílel na svém profilu na sociálních sítích, zpěvačka podstoupila lifting obličeje a krku a také operaci víček.

„Nemám potřebu sdílet a už vůbec ne omlouvat své rozhodnutí, nemám vůči nikomu ani oznamovací povinnost, jen se to prostě stalo. Je to moje věc. Mé soukromí. Teď je můj čas, sama pro sebe. Uzdravit se, nabrat sílu a vzpamatovat se z podpásovky, kterou mi po slávě bažící doktor a bulvár naservíroval,“ napsala Rolins.

„A že nejsem na fotkách či videu pana doktora moc hezká? No, nejsem! A kdo je? Ráno když vyleze z postele, nebo když má před zákrokem vydezinfikované vlasy i celý obličej... Která žena se upravuje, či maluje do nemocnice? Já ne! Takovou fotku nechcete ani do rodinného alba, ne ještě do médií, šmaaarja! No co už, je to venku a s celou parádou. Těším se na vás v lepších časech, pozdravuji a hlásím, že mám po zákroku, pacient přežil,“ dodala.

Zpěvačka Dara Rolins se netají tím, že má vylepšené poprsí a v minulosti si také nechala zmenšit nos. V roce 2020 pak na Ukrajině podstoupila další zákrok. Zájem lidí týkající se její operace zpěvačku zaskočil.

„Na doporučení jsem odletěla na prodloužený víkend do Kyjeva, kde mi doktor konečně zprůchodnit obě nosní dírky a já mohu asi po 10 letech konečně volně a zhluboka dýchat. Paráda!“ dodala tenkrát zpěvačka s tím, že fotka zveřejněná plastickým chirurgem dokazuje, že žádné vizuální změny na její tváři nenastaly.