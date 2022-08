Volební vysílání na Nově startuje v pondělí, Rozhlas zavítá i do menších obcí

Přechod zpravodajství Novy do volebního režimu znamená například, že všichni reportéři, editoři, producenti a vedení redakce musí mít do tohoto dne podepsaný volební kodex zpravodajství TV Nova či se musí zdržet jakékoliv propagace konkrétní politické strany, hnutí či koalice.

„Do zpravodajských relací budeme od tohoto data zvát ty politické strany, hnutí a koalice, které budou v průběžných volebních odhadech dosahovat alespoň 3 % hlasů. Je jedno, v jakém výzkumu se strana objeví, stačí, aby to bylo v jednom z nich, a to od 1. 8. 2022. Strany nemají garantovanou pozici v jakémkoliv příspěvku. Redakce sama rozhoduje, zda je strana do příspěvku relevantní, nebo nikoliv,“ upřesnil ředitel zpravodajství Novy Kamil Houska výběr respondentů do standardních reportáží v předvolebním období.

Před komunálními volbami TV Nova chystá čtyři debaty, a to z Plzně, Ostravy, Brna a Prahy. Každá debata bude trvat hodinu a půl a bude živě vysílána na TN Live se začátkem po Odpoledních Televizních novinách, tedy po 17:30, a koncem před Televizními novinami, v nichž najdou diváci desetiminutový souhrn. Moderování debat si mezi sebou rozdělí Rey Koranteng a Bára Divišová.

Předvolební debaty Nova chystá i v rámci senátních voleb. Ty se budou týkat jen několika vybraných obvodů, a to opět Plzně, Ostravy, Brna, Prahy a Jihlavy. Ostatním obvodům se bude v písemné anketě s kandidáty věnovat server TN.cz. Debaty se zúčastní všichni platní kandidáti z vybraného volebního obvodu dle seznamu Českého statistického úřadu.

Ve dnech voleb pak pokryje Nova své volební vysílání ve standardních zpravodajských relacích. Živě bude volby sledovat primárně zpravodajský stream TN Live na webu TN.cz, kde bude i sčítání výsledků voleb. Součástí vysílání bude také řada hostů, kteří nabídnout vhled do výsledků z politického, ekonomického i sociologického hlediska.

„Už loňské volby ukázaly, že naše zpravodajství umí připravit předvolební a volební vysílání ve vysoké kvalitě, které chceme dostát i nyní. A věřím, že naše heslo Volby jsou na Nově, to jasně dokazuje,“ uzavírá Kamil Houska.

Rozhlas zavítá i do menších měst a obcí

„Předvolební vysílání Českého rozhlasu poskytuje veřejnosti vždy objektivní a transparentní informace o jednotlivých kandidujících subjektech. Jejich zástupci se letos opět představí ve vysílání celoplošných a regionálních stanic na základě veřejného losování se záznamem na našich webových stránkách. Stejně jako v minulých letech Český rozhlas nabídne před volbami posluchačům kvalitní obsah důležitý pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů,“ uvedl generální ředitel rozhlasu René Zavoral.

Základem volebního vysílání, které nabídnou regionální stanice ke komunálním volbám, bude speciální vysílání z každého okresního města. V krajských městech pak vše doplní i debaty lídrů všech kandidujících subjektů.

Regionální stanice ve vysílání také představí kandidáty do Senátu prostřednictvím takzvaných „volebních vizitek“, které vzniknou na základě jednotného dotazníku.

Společný projekt stanic Radiožurnál a Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu představí i rozhovorové duely kandidátů postupujících do druhého kola senátních voleb, které budou moderovat Karolína Koubová, Jan Pokorný, Tomáš Pancíř a Jan Bumba. Senátní duely odvysílají stanice v rámci pořadů Dvacet minut Radiožurnálu a Pro a proti.

Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Plus připraví tři předvolební speciály s moderátorem Tomášem Pancířem, který bude probírat s renomovanými komentátory, politology a sociology postupně senátní volby, volby v Brně a Ostravě. Volby v Praze pak postaví na debatách lídrů všech stran a hnutí kandidujících v metropoli.

Už tradičně hlavní zpravodajské stanice zavítají před komunálními volbami i do menších měst a obcí. Stanice Radiožurnál a Plus připraví celkem tři debaty, které bude moderovat Jan Pokorný.

Ve dnech voleb nabídnou stanice Radiožurnál a Plus speciální bloky vysílání s živými vstupy z volebních štábů o průběžných výsledcích, reakce politiků z okresních i statutárních měst a hodnocení politologů. Po uzavření volebních místností začne na všech regionálních stanicích speciální povolební vysílání. Zpravodajský server iROZHLAS.cz připravuje vlastní sčítací aplikaci.

Stejně jako v minulých předvolebních obdobích se zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu řídí pravidly předvolebního vysílání, která slouží k udržení nestrannosti a objektivity.