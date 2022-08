Jak volit: Do zastupitelstva lze hlasovat třemi způsoby, pozor na barvu obálky

1. Kdy se volí

Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu se konají v pátek 23. září, kdy budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, druhý den, v sobotu 24. září, pak lze hlasovat od 8 do 14 hodin.

Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční o týden později, tedy 30. září a 1. října 2022.

2. Kdo může volit

Do místního zastupitelstva mohou volit občané České republiky, kteří mají v příslušné obci trvalé bydliště a alespoň druhý den voleb jim bude 18 let. Volit mohou i občané členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v příslušné obci, kteří požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a splňují podmínku, že nejpozději 24. září dovrší 18 let.

V senátních volbách může volit občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb oslaví 18. narozeniny. Stejné je to i u případného druhého kola voleb.

3. Volební místnost

Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky. To lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného státu Evropské unie, se prokáže průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu, popřípadě cestovním dokladem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude moci hlasovat.

Po prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou šedou úřední obálku s razítkem.

V případě, že se v daném obvodu volí i do Senátu, dostane volič od komise i prázdnou žlutou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.

Ve volební místnosti bude na viditelném místě pro obecní i senátní volby vyvěšen vzor hlasovacího lístku, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. Při sčítání se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

4. Jak volit

Hlasovací lístek pro komunální volby se oproti jiným volbám může lišit, může být totiž vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Na konci textu je razítko příslušného obecního úřadu.

Volič může vybírat politickou stranu, politické hnutí, jejich koalice nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů.

Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. U stran, u kterých byl při registraci vyškrtnut kandidát, zůstává na hlasovacím lístku jeho pořadové číslo neobsazené.

V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Hlasovací lístky pro senátní volby jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, mají razítko pověřeného obecního úřadu. V případě poškození nebo ztráty může volič požádat komisi o vydání nové sady hlasovacích lístků.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Tam může ve volbách do obecního zastupitelstva hlasovací lístek upravit jedním ze třech způsobů:

1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas kandidátům této strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být v obci zvolen.

2. Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do obecních zastupitelstev.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

V Praze a statutárních městech volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města (lístek se svislým růžovým pruhem) i příslušného obvodu do jedné obálky.

Při senátních volbách vloží volič za plentou do žluté obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého hlasuje. Lístek se nijak neupravuje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být za plentou i jiný volič, ne však člen volební komise, a lístek za něho upravit a vložit do obálky, popřípadě i obálku vložit do volební schránky.

Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před volební komisí do volební urny.

Hlasovací lístky pro druhé kolo senátních voleb budou k dispozici pouze ve volební místnosti.

5. Hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

6. Voličský průkaz

V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy.

V případě senátních voleb je možné využít voličský průkaz pro hlasování i mimo trvalé bydliště. Hlasovat lze ale pouze ve dnech voleb na území České republiky a pouze v obvodech, kde byly volby vyhlášeny. V pátek 16. září končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou. Ve středu 21. září končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu.