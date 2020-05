Babišova jedenáctka. Prymula by byl mezi zmocněnci Válkovou či Hniličkou

1. Zmocněnec pro jadernou energetiku

Jaroslav Míl

Funkci zastává bývalý šéf elektrárenské společnosti ČEZ Jaroslav Míl, který zabezpečuje ministerstvo průmyslu a obchodu. V úřadu je od od února 2019. Podle Míla se Česko ani do budoucna bez jaderné energe neobejde. „Po roce 2040 bude kvůli odstavování uhelných elektráren chybět výkon, který svou výrobou pokryje zhruba 40 procent spotřeby elektřiny,“ řekl v loňském rozhovoru s iDNES.cz.

2. Zmocněnkyně pro lidská práva

Helena Válková

Helena Válková je místopředsedkyní Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Rady vlády pro národnostní menšiny, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Od května 2019 zabezpečuje Úřad vlády.

Ve středu pozornosti se Válková ocitla počátkem roku, kdy byla mezi kandidáty na pozici ombudsmana. Čelila kritice kvůli obvinění, že na přelomu 70. a 80. let minulého století hájila zákony namířené proti tehdejším disidentům. Spolupracovala i s prokurátorem Josefem Urválkem, který se jako komunistický prokurátor účastnil procesu s Miladou Horákovou a nese přímou zodpovědnost za desítky justičních vražd. Válková to rezolutně odmítla.

3. Zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci

Vladimír Dzurilla

Zmocněncem pro IT a digitalizaci je od února 2018 Vladimír Dzurilla, který zabezpečuje ministerstvo vnitra. V oblasti se pohybuje dlouhodobě, před vládním angažmá zastával funkci generálního ředitele státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, jejímž hlavním úkolem je poskytování IT služeb pro státní správu.

Pracoval také jako poradce na Generálním finančním ředitelství a na Ministerstvu financí. Za současné situace premiér Babiš kladl důraz na Dzurillovo zapojení do projektu tzv. chytré karantény.



4. Zmocněnec pro sport

Bývalého hokejového brankáře Milana Hniličku jmenovala vláda zmocněncem pro sport v březnu 2018. V srpnu 2019 stanul v čele Národní sportovní agentury a od ministerstva školství převzal agendu státní politiky ve sportu. Od roku 2021 má agentura rozdělovat peníze z dotačních programů pro sportovce.

Milan Hnilička

Hnilička zastává postoj, že by finanční podpora sportu v České republice měla být vyšší. Nyní do oblasti půjde mimořádná miliardová dotace, slouží však primárně na zmírnění dopadů koronavirové krize. Během ní se Hnilička zasazoval o co nejmenší omezení sportovních aktivit.



Olympijský vítěz a trojnásobný vítěz mistrovství světa byl po konci kariéry manažerem reprezentační sedmnáctky či generálním manažerem národního týmu. Do politiky vstoupil v roce 2017, kdy byl zvolen do Poslanecké sněmovny za hnutí ANO ve Středočeském kraji.



5. Zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva

Vít Alexander Schorm

Už od roku 2002 zastává ve Štrasburku tuto pozici Vít Alexander Schorm, nastoupil na ní v devětadvaceti letech. Předtím působil jako poradce tehdejšího předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla, poté byl až do roku 2000 vedoucím kanceláře tehdejšího místopředsedy vlády Pavla Rychetského.

Nyní zabezpečuje ministerstvo spravedlnosti. Podobně jako Válková byl počátkem letošního roku mezi kandidáty na nového ombudsmana. Schorma tehdy nominoval i Senát, těšil se podpoře opozičních stran, ale i vládního hnutí ANO. Funkci však nakonec nezískal.



6. Zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie

Právník Martin Smolek je zmocněncem od března 2008, Česko hájil v řadě mezinárodních kauz, například té s Norskem o odebrání dětí Evy Michalákové. Jeho agenda zahrnuje třeba také otázku uprchlických kvót, které Česko dlouhodobě odmítá.

Kromě zmocněnecké funkce je současně náměstkem ministra zahraničních věcí. V této pozici se dostal do popředí nedávno, kdy informoval o možnosti vycestovat do Chorvatska bez testů na covid-19, pouze na základě rezervace ubytování. Vyplývá to podle něj z vyjádření chorvatských úřadů.



7. Zmocněnec pro spolupráci na hraničních vodách

Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje od roku 2017 Lukáš Záruba, kde je zároveň ředitelem odboru pro ochranu vod. Jeho funkce zahrnuje koordinaci aktivit se sousedními státy, tedy Německem, Polskem, Rakouskem a Slovenskem.

Lukáš Záruba

Řeší otázky vyplývající z užívání hraničních vod nebo spolupráci v oblastech jako jsou systémy včasného varování, povodňová ochrana či ochrana hraničních vod obecně. Všechny strany si také vyměňují zkušenosti například v otázce dopadů klimatických změn. Zárubova agenda nejen v Česku je v poslední době výrazně ovlivněna nebývalým suchem.



8. Zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro globální navigační družicový systém

Druhým nejdéle sloužícím zmocněncem je třiasedmdesátiletý Karel Dobeš. Spadá pod Úřad vlády a o spolupráci s družicovou agenturou GSA se stará od roku 2006. Ta z Prahy řídí evropský satelitní systém Galileo. Dobeš se angažoval také v dopravě či působí jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Karel Dobeš

V Česku bude od roku 2021 sídlit nová agentura EU pro kosmický program, která vznikne rozšířením organizace GSA. Přibudou další pracovní místa spojená s létáním do vesmíru. Dobeš je toho názoru, že bez satelitů řízených z Prahy se neobejdeme.

V oblasti evropských kosmických aktivit pracuje už od 70. let, v roce 2008 spoluorganizoval vstup Česka do Evropské kosmické agentury ESA a členství v jejích orgánech.



9. Zmocněnec pro mezinárodní organizace

Funkci zastává od října 2017 Petr Gajdušek, bývalý státní tajemník na ministerstvu zahraničí. Současně je tam také ředitelem odboru OSN, dříve působil například na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nyní má na starosti zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a obor politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na prestižních britských univerzitách Oxfordu a Cambridge, dále v USA či italské Boloni.

Ve své funkci tajemníka si dal za úkol přijetí zákona o zahraniční službě a po jeho splnění po dvou a půl letech sám požádal o uvolnění.

10. Zmocněnec pro řešení vlastnických vztahů k pozemkům v česko-polském pohraničí

Desátým zmocněncem je nyní ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba, vláda ho jmenovala loni v lednu. Řeší vlastnické vztahy k pozemkům v česko-polském pohraničí.

Vrba vystudoval fytotechniku na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Na různých vedoucích pozicích Pozemkového úřadu a následně Státního pozemkového úřadu působí od roku 1998.