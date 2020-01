Jak se Čechům daří v kosmu? Odpoví vládní zmocněnec Karel Dobeš

14:19 , aktualizováno 14:19

V Česku přibudou další pracovní místa spojená s létáním do vesmíru. V Praze sídlící řízení navigačního systému Galileo se má zvětšovat. Co bude dělat a je to příležitost pro Česko? Na to se zeptáme vládního zmocněnce pro družicovou agenturu GSA Karla Dobeše ve středečním Rozstřelu. Vysíláme od 12:30.