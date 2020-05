Čeští turisté by mohli do Chorvatska bez testů, řekl náměstek Smolek

Smolek v rozhlasovém vysílání řekl, že čeští turisté mohou Rakouskem projet bez testů a totéž platí pro rakousko-slovinskou hranici. Tam bude potřeba předložit rezervaci na ubytování v Chorvatsku, protože Slovinci na své území vpustí jen lidi, kteří mají umožněný vstup do některého dalšího státu, uvedl náměstek.

Ministerstvo podle Smolka zjišťuje další detaily o potřebných náležitostech u chorvatské strany. „Úřady ještě nedaly podrobnosti ohledně podmínek. Vstup do země je ale možný nejen na základě, že tam máte dům nebo jachtu, ale měla by stačit už pouhá rezervace ubytování,“ dodal. Ohledně podmínek cest do Řecka chystá diplomacie na pondělí videokonferenci.

Chorvatsko nedávno vydalo rozhodnutí, podle kterého smí do země vstoupit cizinci, kteří prokážou, že je to „v hospodářském zájmu“ země. Mezi to patří i rezervované ubytování, jelikož turismus je pro tamní ekonomiku klíčový.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Chorvatsko je tradičně nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Podle údajů Českého statistického úřadu o cestách delších než čtyři dny tam v roce 2018 přijelo 813 000 českých turistů.

Premiér Andrej Babiš ve středu řekl, že hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly otevřít 8. nebo 15. června. Smolek termíny potvrdil, v plánování však hraje roli to, že Rakousko chce s epidemiologicky nebezpečnějším Německem otevřít hranice 15. června. „V tom případě si musíme všichni říct, jestli jsme schopni epidemiologicky akceptovat Německo,“ uvedl.