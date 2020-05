Chorvatsko oživuje cestovní ruch. Ceny padají až o desítky procent

Chorvatsko minulý týden nečekaně otevřelo hranice i pro turistické cesty. Ty se navzdory možným výkladům ukryjí pod jeden z hlavních důvodů při cestování do země – hospodářský zájem. Přestože ještě stále není v provozu kompletní turistická infrastruktura, Chorvaté používají všechny marketingové nástroje, jak do své země co nejdříve dostat co nejvyšší možný počet zahraničních turistů a rozpohybovat domácí cestovní ruch.