Chorvatsko potichu otevřelo hranice turistům. Stačí rezervace v hotelu

Z čistě právního hlediska je vpuštění turistů v rozporu s doporučeními zdravotnických úřadů, které povolují cizincům překročit hranici pouze v případě, že doloží vlastnictví nemovitosti či plavidla v Chorvatsku či do země přijíždějí na pohřeb. Druhou výjimku tvoří lidé, které do Chorvatska pozval některý ekonomický subjekt. Třetí situace se vztahuje na cizince, kteří mají v Chorvatsku nějaký „hospodářský zájem“. Upozornil na to deník Jutarnji list.

Podle zjištění deníku do kategorie „hospodářského zájmu“ spadají právě turisté ze zahraničí, byť to v oficiálních dokumentech nikde není výslovně zmíněno.

Na všechny tři kategorie příchozích se podle deníku nebude vztahovat dosud platná 14denní povinná karanténa po příjezdu.

Nutná rezervace ubytování

Informace nepřímo potvrdil i ministr vnitra a šéf štábu civilní ochrany Dovor Božinović, který na pondělní tiskové konferenci sdělil, že osoby, které na hranicích doloží rezervaci ubytování, budou moci bez problémů vstoupit do země.



„Mohou Chorvati, mohou i cizinci, mohou především občané Evropské unie. Samozřejmě, pokud mají rezervaci v hotelu a budou dodržovat všechna opatření,“ řekl Božinović. Ministr jedním dechem dodal, že konečné rozhodnutí o způsobu otevření hranic padne na úrovni celé Evropské unie.

„Samozřejmě, že každý turista je hospodářským zájmem. Jsme turistická země a je jasné, jak moc nás zasáhne špatná sezona. S ohledem na situaci nechceme cizince výslovně zvát, ale nebudeme je ani odmítat. Budou moci přijet na letní dovolenou, když si pobyt zaplatili,“ řekl listu nejmenovaný zdroj blízký štábu, který opatření přijal.

Zdroj dále uvedl, že lidé přijíždějící do Chorvatska obdrží při vstupu písemné pokyny, jak se v zemi době koronavirové epidemie chovat.



„Znamená to, že se budou co nejvíce zdržovat v objektu, který si pro dovolenou rezervovali. Pokud jde o moře, samozřejmě se budou moci koupat, protože s tím cílem si pobyt zaplatili. Pochopitelně budou muset dodržovat pokyny vydané všem uživatelům pláží týkající se hygieny a fyzického odstupu,“ dodal.

List uvádí, že vyjádření ministra Božinoviče představovalo pro pracovníky v cestovním ruchu překvapení. Především s ohledem na to, že možnost příjezdu zahraničních turistů není nikde explicitně zmíněna. Některá média upozorňují, že chorvatské úřady na dotazy ohledně platnosti výjimky nereagují a že stále není jasné, zda pohraničníci budou turisty skutečně vpouštět do země s pouhou hotelovou rezervací.

Splitský deník Slobodna Dalmacija neoficiální otevření hranic pro turisty hodnotí především jako snahu Chorvatska „nenaštvat EU“, která chce koordinovat obnovení přeshraničního cestovního ruchu na úrovni celého bloku. Tento postup podle listu prosazují především větší země, pro něž turismus není tolik významný a které by nejraději nechaly toto léto občany trávit dovolenou uvnitř svých hranic.

Na téma otevření chorvatských hranic pro turisty jednal v minulých týdnech premiér Andrej Plenković i se svým českým protějškem Andrejem Babišem. Šéf české vlády uvedl, že by byl rád, aby čeští občané mohli v létě k moři do Chorvatska.

V Řecku se otevřou pláže

Opatření proti koronaviru uvolňuje také pozvolna Řecko. Od soboty se tam za přísných podmínek opět otevřou pro veřejnost pláže s organizovaným provozem. Vláda k tomuto kroku podle místních médií přistoupila vzhledem k očekávaným teplotám, které se mají na jihu země blížit až 40 stupňům Celsia. Chce ale zabránit davům na plážích, v novém nařízení totiž omezila mimo jiné počet návštěvníků pláží i vzdálenost slunečníků a lehátek.

Od soboty bude moci být na pěti stovkách řeckých plážích provozovaných městy či soukromníky současně pouze 40 lidí na tisíc metrů čtvereční. Vzdálenost mezi slunečníky s lehátky bude muset být minimálně čtyři metry. Pod jedním slunečníkem budou moci být pouze dvě lehátka, výjimku budou mít rodiny s malými dětmi.

Po každém návštěvníkovi bude muset personál lehátka vydezinfikovat a pravidelně se mají dezinfikovat i sociální zařízení. Bary na plážích budou moci nabízet jídlo a pití pouze z okénka, u něhož nebudou smět být zahrádky. Jídlo bude muset být zabalené a nesmí se připravovat na místě. Zakázán na plážích bude prodej alkoholu i kontaktní sporty. Prodejci by měli mít roušky a rukavice.

Pro turistiku ale konkrétní plán zveřejní řecká vláda příští týden a zohlední v něm doporučení, která ve středu vydala Evropská komise, napsal deník Kathimerini.