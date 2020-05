Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly otevřít v červnu, řekl Babiš

Babiš uvedl, že o možném uvolnění cestování mezi Českou republikou a Slovenskem hovořil se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem.

„Slovákům se nelíbilo, že by měli tranzitovat Ukrajinci, kteří u nás pracují, přes Slovensko domů. Vyměnili jsme si stanoviska, pracuje se na tom,“ řekl Babiš. „Já jsem samozřejmě říkal slovenskému premiérovi, že historicky Česko a Slovensko jsou nejbližší země, že bychom to mohli udělat zvlášť, separátně. Ale pokud vím, v rámci slovenské vlády na to nejsou stejné názory,“ doplnil.



Ministr zahraničí Tomáš Petříček podle Babiše intenzivně jedná o otevření hranice v rámci takzvaného Slavkovského formátu, který tvoří Česko, Slovensko a Rakousko.



„Myslím, že by to mohlo nějak dopadnout 8., 15. června, že by se otevřely společně tyto tři země,“ dodal předseda vlády. S Německem zatím jednání neprobíhají, podle Babiše epidemiologická situace například v Bavorsku není tak dobrá jako v Rakousku.

„Pro Rakousko je prioritou otevření hranic se sousedními státy,“ prohlásila ve středu tamní ministryně turistiky Elisabeth Köstingerová.Výslovně zmínila Česko a Slovensko. Také německý ministr vnitra Horst Seehofer chce na hranicích s Českem návrat k normálnímu hraničnímu provozu. Otevírání hranic doporučila i Evropská komise.



S cestováním se nyní pojí o povinnost mít negativní test na covid-19. „Turisté musí mít potvrzení o negativním koronaviru, 72 hodin starý. Mluvil jsem s kolegy, že bychom se mohli podívat, kolik ten test stojí. Tři tisíce korun, to je moc, měli bychom to snížit,“ řekl Babiš.

Předseda vlády dodal, že jsou testy předmětem jednání. Na otázku, zdali by se musel testovat každý člen rodiny odvětil, že logicky vychází, že pokud není pozitivní jeden člen, nebudou ani ostatní. „Na to se země připravují. Všechno řešíme. V rámci června se to vyřeší,“ doplnil.



Pendleři stále s problémy

Babiš dále zmínil, že se vláda bude muset zabývat situací pendlerů. Jde o „plno témat“, řekl. Jedním z problémů podle něj je, že dlouho čekají na hraničních přechodech, než se dostanou do práce. Vláda na konci dubna pendlerům dovolila opět cestovat do sousedních zemí. Původně nařídila povinné testování jednou za dva týdny, posléze interval mezi dvěma testy zvýšila na jeden měsíc.

Ministr zahraničních věcí již minulý týden uvedl, že nejdále jsou jednání s Rakouskem a Slovenskem. Již dříve uvedl, že hranice Česka se sousedními státy by se měly podle něj plně otevřít od července. Od srpna by pak mohla podle něj následovat další vlna volného cestování do Chorvatska, Řecka či Slovinska. Česká republika otevřela hranice koncem dubna.

Naposledy vláda rozhodla o tom, že lidé budou moci od 25. května chodit venku již bez roušky. Nutné ovšem je, aby dodržovali odstup dva metry a víc, pokud nepůjdou společně s lidmi, se kterými žijí ve společné domácnosti. Povinnost nosit roušku však zůstane v hromadné dopravě a v uzavřených prostorách. Od 25. května se také otevřou vnitřní prostory restaurací, bazény, či se lidem zpřístupní vnitřní pavilóny zoologických zahrad.

Už od pondělí 11. května už neplatí některá dosavadní vládní opatření. Lidem se otevřely velká nákupní centra, kina, galerie či muzea. Do škol se také k tomuto dni vrátili studenti studenti posledních ročníků středních škol a žáci posledních ročníků základních škol, otevřely se kadeřnictví a také venkovní zahrádky restaurací.