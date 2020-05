Vláda rozhodne, zda budou roušky povinné jen v uzavřených prostorech

„Je potřeba debatovat o tom, jestli možná se nevrátit k tomu, že bychom je nosili jenom ve vnitřních prostorech. Je potřeba možná k tomu udělat nějaké změny a nečekat až do poloviny června,“ uvedl Babiš v nedělní debatě v televizi Prima.

Možnost částečného rozvolnění při zachování povinnosti nosit roušky jen v uzavřených prostorách před tím minulý týden ve Sněmovně zmínil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„To řešení, které by mohlo nabízet, je, že roušky budou povinné pouze v uzavřených prostorách, to znamená v obchodech, v kinech, v městské hromadné dopravě, a mimo uzavřené prostory vláda doporučí nošení roušek,“ reagoval na Babišova slova ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Hamáček.

„Roušky v uzavřených prostorách smysl mají, roušky od nějakého data mimo, to znamená v parcích, na ulici by mohly být pouze doporučené, to si myslím, že je debata, kterou povedeme,“ prohlásil Hamáček.



Padnou nákupní hodiny pro seniory?

Vláda by se mohla zabývat i zmírněním pravidla, které mezi osmou a desátou hodinou ranní nákup v obchodech nad 500 metrů čtverečních vyhrazuje pro seniory nad 65 let.

„Psali mi lidi z Moravy, že pro ně je to trošku problém, že vlastně můžou jenom nakupovat od 10 hodin a že potom nestačí vařit oběd a tak dále, takže to jsou všechno témata z praxe, o kterých musíme mluvit. Já jsem taky viděl, že v 10 se tam nahrne strašně moc lidí,“ řekl Babiš.



Od pondělí 11. května už neplatí některá dosavadní vládní opatření. Otevírají se velká nákupní centra, kina, galerie a muzea. Do škol se vracejí studenti posledních ročníků středních škol a žáci posledních ročníků základních škol, otevírají kadeřnictví a také venkovní zahrádky restaurací.

