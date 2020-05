PŘEHLEDNĚ: Co se od pondělí může? Otevřou se školy, muzea i kadeřnictví

1 Obchody a restaurace

Otevřou se všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb, provozovny nad 2500 metrů čtverečních, v nichž nebyl zakázán provoz, a provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.



Lidé budou muset dodržovat alespoň 1,5metrové odstupy, kromě hostů sedících u jednoho stolu. Před usazením každé nové skupiny zákazníků musí personál dezinfikovat stůl i židle. Hosté budou moci využít toaletu v zázemí podniku, při konzumaci jídla a nápojů odpadá povinnost mít zakrytá ústa a nos. Posezení ve vnitřních prostorách kaváren, restaurací a dalších gastronomických provozů by vláda měla umožnit od 25. května.



Upravují se pravidla pro prodej oděvů a obuvi. Zkoušení bude možné až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Při vrácení oděvů v rámci například reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.



2 Kultura, svatby a bohoslužby

Zpřístupněna budou muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení, návštěvníkům se otevřou venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů.



S účastí nepřevyšující 100 osob budou umožněna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé.

S omezením na 100 osob budou možné také hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách, svatby nebo bohoslužby.

3 Školy a vzdělávání

Do škol se mohou vrátit studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií – ve skupinách nejvýše 15 žáků. Ve stejných skupinách se mohou vrátit žáci 9. ročníků základních škol, ale výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky, dále studenti všech ročníků vysokých škol (omezení počtu osob se nevztahuje praktickou výuku).

V maximálně patnáctičlenných skupinách bude možná výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky nebo v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Dále budou moci fungovat střediska volného času, prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech a ve školách při zdravotnickém zařízení.

Končí pracovní povinnost, kterou měli kvůli epidemii nového typu koronaviru uloženou studenti závěrečných ročníků zdravotnických oborů.



4 Cestování

Podle rozhodnutí vlády ze 4. května budou moci na území ČR vstoupit občané zemí mimo EU, kteří se prokážou negativním testem na koronavirus a jsou nezbytní kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech.

Tuzemští vlakoví a autobusoví dopravci budou moci od pondělí obnovovat své linky pro cestující do zahraničí. Jako první z velkých dopravců začne do ciziny jezdit RegioJet, ostatní dopravci zatím vyčkávají, klíčové budou zejména podmínky pro cestování do dalších sousedních států.



RegioJet zahájí svůj mezinárodní provoz do zahraničí ve středu 13. května, kdy začnou jezdit autobusy do Drážďan a Berlína. Následující týden pak chce společnost obnovit i spojení do Vídně. Vedle toho dopravce sleduje také situaci na Slovensku. Linky k východním sousedům je dopravce připraven obnovit hned, jakmile to bude možné.

5 Sociální služby

Otevřou se nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v terénní formě, a to v přirozeném prostředí uživatelů za podmínek dodržování všech preventivních opatření. V bezkontaktní formě budou moci v terénní formě fungovat sociálně aktivizační služby i pro seniory a osoby se zdravotním postižením.



6 Krása

Za splnění zvláštních hygienických opatření mají otevřít holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.



Personál musí mít dvojitou ochrannou obličeje. Před a po zahájení služby si bude muset dezinfikovat ruce, případně vyměnit rukavice. Platit bude povinný dvoumetrový odstup mezi zákazníky, a to i v čekací zóně. Preferována bude bezkontaktní platba za služby.

Salony často rozšiřují otevírací dobu, aby po zhruba dvouměsíčním přerušení provozu mohly obsloužit co nejvíce zákazníků. Nejbližší termíny mají beznadějně obsazené.

Pro zákazníky musí být v provozovnách k dispozici dezinfekce rukou, na toaletách musejí být antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové ručníky. Personál musí po každém klientovi dezinfikovat zákaznické místo včetně všech použitých pomůcek.

7 Sport

Budou umožněny venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti. Může začít organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob.