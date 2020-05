Do Chorvatska možná už od června. Jednáme o tom, řekl Petříček

„Cestování s cílem turismu v hlavě máme, ale dnes je priorita hlavně pohyb v souvislosti s ekonomikou,“ řekl ministr Petříček. „Víme, že v třeba v jihovýchodních zemích ten epidemiologický vývoj není vážný a s takovými země jednáme“ dodal ministr.



Petříček už dříve uvedl, že by Češi v létě na dovolenou do zahraničí mohli, ale jen někam. Minulý týden řekl, že nejdále jsou jednání s Rakouskem a Slovenskem. Zřejmě se bude moct i do Chorvatska, podmínkou ale bude pas s potvrzením o bezinfekčnosti. „Co se týče cestování mimo Evropu, v tuto chvíli záleží především na situaci v letecké dopravě,“ uvedl.



Petříček také uvedl, že s Chorvatskem na toto téma stále jedná a v současnosti je jedna z možností povolení cestování z Česka do Chorvatska od letošního června. Původně se hovořilo o srpnu.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara není jisté, za jakých okolností budou moci čeští občané do zahraničí cestovat. Z části to podle něj také bude záležet na pravidlech vstupu ostatních zemí.

Největší epidemiologická rizika jsou podle něj hromadné akce a právě cesty do zahraničí. Po návratu by lidem hrozila karanténa nehrazená státem.



Ministr Petříček také řekl, že země jedná i na celoevropské úrovni. Prioritou jsou ale podle něj v současnosti hlavně země sousedící s Českem. „V současnosti už lidé mohou jezdit pracovat do Slovenska do 30 kilometrů za hranice bez nutnosti se nechat testovat. Podobným způsobem se budeme bavit i s těmi dalšími okolními zeměmi,“ uvedl.

„Musíme najít správný balanc“

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže budou cestovní kanceláře respektovat doporučení expertů. Zároveň se jim ale podle něj od vlády nedostává dostatečné pomoci, na to že je teď v resortu spousta lidí bez práce. „Pokud by současná situace trvala další dva, tři měsíce, dvě třetiny cestovních kanceláří by ji nepřežilo“, uvedl.

Na druhou stranu si ale myslí, že koronavirová krize povahu cestování nezmění. „Po krizi se bud cestovat jako dříve. Je možné, že se lidé budou více věnovat poznávání, než jen odškrtávání míst,“ myslí si Papež. Petříček uvedl, že s cestovními kanceláři jedná.



Epidemiolog Maďar je nutné přemýšlet nejenom o tom, kam pojednou Češi, ale i jakým způsobem povolí cestování svým občanům další země. „Může se třeba stát, že se pak lidé potkají s občany silně zasažených zemí. Rozhodně nechceme, aby tu krachovala jakákoliv odvětví, ale musíme najít ten správný balanc,“ řekl.

„Musíme se řídit doporučením epidemiologů a samozřejmě i zdravým selským rozumem,“ řekl Tomáš Petříček s tím, že třeba i po konci povinného nošení roušek by lidé měli přemýšlet o tom, kdy si ústa a nos přece jenom zakrýt.



„Myslím si, že případnou druhou vlnu jsme schopní zvládnout na základě regionálních postupů bez plošných opatření,“ doplnil ministra zahraniční Maďar.