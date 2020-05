Koronavirus mi umožnil řídit stát jako rodinnou firmu, řekl Babiš

„Ten koronavir změnil náplň práce vlády a konečně jsme to řídili jako rodinou firmu a bylo to efektivní, bylo to konkrétní, viděli jsme ta naše rozhodnutí v praxi. Já jsem chodil do práce od rána do večera, bylo to takové krizové řízení a pokračuje to dál,“ popsal Babiš situaci v ranních Třech Impulsech.

To prohlašoval už jako ministr financí v roce 2014, které přebíral po Janu Fischerovi. Tehdy podle současného premiéra bylo nutné, aby stát konečně někdo řídil tak, aby lidé viděli, na co platí daně. „Řídit stát jako firmu“ sliboval také před parlamentními volbami a připomněl to také v březnovém rozhovoru pro MF DNES s tím, že neprosazuje nic víc, než co je nutné.

„Pracujeme dvacet hodin denně, teď skutečně řídíme zemi jako firmu, když jsou povodně, nebo vám bouchne chemička. Takže online, s okamžitými rozhodnutími a realizací. Jsme teď jedna rodina, takže to řídíme jako rodinnou firmu, která má 10,7 milionu obyvatel. Chceme, abychom se co nejdřív vrátili do nějakého normálního stavu,“ obhajoval svůj názor premiér Babiš.



Trochu zadlužený podnik

Babiš ve vysílání Rádia Impuls také prohlásil, že nákladů spojených s koronavirem se státní kasa bát nemusí. Vláda to prý zvládne, i když o tom opozice opakovaně pochybuje.



Nicméně stovky až tisíce firem avizují, že i po rozvolnění preventivních opatření už neotevřou, zejména jde o restaurace. Také schodek státního rozpočtu je i nadále historicky nejvyšší. Ke konci února vystoupal na 27,4 miliardy korun z lednových osmi miliard. Na celý letošní rok byl naplánován schodek 40 miliard korun.

A stále se zvyšuje. Ke konci dubna stoupl na 93,8 miliardy korun z březnových 44,7 miliardy korun. I dubnový výsledek tak byl nejhorší v české historii. Předstihl i dubnový schodek v roce 2010, který byl 78,2 miliardy korun.