Normální dovolená ve Španělsku zatím nebude, turisté půjdou do karantény

Opatření platí od pátku, skončit má ve stejný den jako nouzový stav. Ten je momentálně vyhlášený do 24. května, vláda však může rozhodnout o prodloužení restrikcí.

O tom hovořil španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa. V úterý podle deníku El País uvedl, že nařízená karanténa bude „pravděpodobně trvat po celou dobu rozvolňování“. Jeho poslední vlna je naplánovaná na červen. To se však ještě může v návaznosti na počet nakažených měnit.

„Cílem je zajistit, že obří snaha posledních devíti týdnů není zničena kvůli jednomu importovanému případu,“ dodal Illa.



Rozhodnutí se podle serveru CNN netýká některých skupin, jako jsou nákladní dopravci nebo zdravotníci. Ti musí do karantény jen pokud přijdou do kontaktu s nakaženým.

Cizinci musí po příjezdu vyplnit oficiální formulář s adresou pobytu. Poté se smí pohybovat jen ve svém ubytování, ven se můžou podívat jen za účelem nákupu základních potřeb, návštěvy lékaře a v jiných „nezbytných situacích“. Celou dobu přitom budou muset mít zakrytou pusu a nos rouškou.

Španělsko je podle počtu obětí pátou nejpostiženější zemí světa. Ke čtvrtečnímu večeru evidovalo 27 321 obětí a celkem 272 646 nakažených od počátku epidemie. Z toho se vyléčilo 186 480 pacientů.

Pobaltská cestovní unie

Podobné omezení zavedly i pobaltské země. Estonsko, Lotyšsko a Litva o půlnoci otevřely společné hranice. Občané všech tří států se budou nyní moci v rámci „cestovní unie“ bez omezení pohybovat od jižních břehů Finského zálivu po litevskou hranici s Polskem a Běloruskem.

To však neplatí pro cizince. Ti se budou muset stejně jako ve Španělsku po příjezdu uchýlit do čtrnáctidenní izolace.

„Není důvod se obávat, že by otevření hranic mělo za následek šíření viru,“ ubezpečil estonský ministr vnitra Mart Helme.

Podle lotyšského premiéra Krišjánise Kariňše by byly dalšími vhodnými kandidáty pro otevření společných hranic Finsko a Polsko.

Evropská komise ve středu vyzvala, aby členské země EU začaly postupně uvolňovat omezení na hranicích, které přijaly kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2. Zároveň doporučila, aby nejprve na řadu přišlo otevírání hranic mezi těmi státy, kde je vývoj nákazy podobně příznivý.

Po otevření hranic nejvíc volají jihoevropské země, které jsou z velké části závislé na příjmech z turismu. Například Chorvatsko vydalo rozhodnutí, podle kterého smí do země vstoupit cizinci, kteří prokážou, že je to „v hospodářském zájmu“ země. Mezi to patří i rezervované ubytování.

O otevření hranic pro některé země uvažuje i sousední Rakousko. To plně otevře své hranice s Německem 15. června a už od pátku kontroluje hranice jen namátkově. Jednat chce země i s Českem. Premiér Andrej Babiš ve středu odhadl, že by se hranice se Slovenskem a Rakouskem mohly otevřít 8. nebo 15. června.