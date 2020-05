PŘEHLEDNĚ: U Jadranu se otevírají hranice, Česko dál jedná se sousedy

Evropská komise ve středu vyzvala členské země EU, aby začaly postupně uvolňovat omezení na hranicích, která přijaly kvůli šíření viru SARS-CoV-2. Zároveň doporučila, aby nejprve přišlo na řadu otevírání hranic mezi těmi státy, kde je vývoj nákazy podobně příznivý.

Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se podle premiéra Andreje Babiše mohly otevřít 8. nebo 15. června. V Německu je podle něj situace s virem horší a Česko tak o otevření hranic s Německem nevyjednává.



1. Slovensko

Kontroly na hranicích s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem Slováci prodloužili do 27. května. Země od poloviny března neumožňuje vstup cizincům, tedy i občanům Česka. Výjimka se vztahuje například na řidiče kamionů, lidi s pobytem v zemi pod Tatrami či na pendlery, kteří jezdí pracovat za hranice.



K výjimkám se řadí i blízké osoby občana Slovenska, které vstupují na Slovensko přes pozemní hranici (Česko, Maďarsko, Polsko a Rakousko). Země od 1. května uvolnila pravidla pro cestování studentů do Česka, Maďarska, Polska a Rakouska, při návratu do země už nemusejí nastoupit do karantény.

2. Německo

Země chystá na příští týden mezinárodní konferenci k otevírání hranic za účasti zástupců deseti zemí, kam Němci rádi jezdí na dovolenou. Německo od soboty zruší, nebo alespoň uvolní kontroly na svých hranicích.

Od soboty ohlásilo Německo uvolnění hraničních kontrol. Ty zavedlo na hranicích s Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem 16. března. Prodlouženy byly dosud dvakrát. Přechody do Česka a trojice dalších sousedních zemí spolková republika nehlídala, jsou totiž zavřené z druhé strany. Například česká vláda naposledy rozhodla o prodloužení kontrol do 13. června.



Česká vláda naposledy rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem do půlnoci 14. května. Od 11. května je v omezeném provozu znovu otevřený hraniční přechod do Německa v Hraničné u Kraslic. O jeho otevření usilovali hlavně pendleři.



Heiko Maas @HeikoMaas Wir haben heute die Grenzkontrollen zu #Luxemburg eingestellt. Das ist ein wichtiges Zeichen. Europa lebt davon, dass es ein Europa ohne Grenzen ist. #EuropeUnited https://t.co/wlD2ZscaUw oblíbit odpovědět

Německý ministr zahraničí Heiko Maas doufá, že Česko a Polsko brzy zruší kontroly na hranicích, které zavedly kvůli šíření koronaviru. Řekl to při setkání s šéfem lucemburské diplomacie, s nímž se sešel u příležitosti zrušení kontrol na hranicích mezi jejich zeměmi.



Hranice s Českem a Polskem, stejně jako s Nizozemskem a Belgií, Německo kvůli šíření koronaviru nehlídalo. Střežené jsou ovšem z české a polské strany.

3. Rakousko

Rakousko od půlnoci ze soboty na neděli otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru budou už jen namátkové, informovalo rakouské ministerstvo vnitra.

S úplným otevřením hranic se počítá ve druhém kroku a mělo by nastat 15. června, uvedla agentura APA. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová ČTK sdělila, že pro návrat do České republiky bude nadále nutný negativní test na koronavirus, jinak bude muset cestovatel do povinné 14denní karantény. Prakticky se tak pro české občany skoro nic nezmění.



Velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana Červenková v České televizi uvedla, že z české strany zůstává otevřeno osm běžných přechodů a dva vlakové, jinak hranice otevřené nejsou.

Režim na hranicích s Německem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem uvolnilo Rakousko s platností ode dneška, nyní bude stejně postupovat v případě Česka, Slovenska a Maďarska, což má podle Vídně ulehčit život zejména pendlerům dojíždějícím mezi sousedními státy za prací a lidem z pohraničí.

Kontroly zůstanou přinejmenším do konce května v platnosti i na hranicích mezi Rakouskem a Slovinskem, které otevření hranic oznámilo v pátek. Rakouská hranice s Itálií, která patří k zemím nejvíce postiženým koronavirovou epidemií v Evropě, zůstane prozatím uzavřená. „Momentálně nejsou vytvořené podmínky pro to, abychom přemýšleli o otevření hranice s Itálií,“ řekl tento týden rakouský kancléř Sebastian Kurz s odkazem na stále relativně vysoké počty infikovaných v jihoevropské zemi. Itálie počítá s otevřením hranic 3. června.

4. Polsko

Země 13. května prodloužila faktické uzavření hranic o další měsíc, tedy do 12. června. Vstup na území Polska je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům ČR, s výjimkou manželů a dětí polských občanů, držitelů karty Poláka, osob s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s pracovním povolením, řidičů dopravních prostředků převážejících zboží, diplomatů a osob s udělenou výjimkou. Ti mohou cestovat do země jen na vybraných hraničních přechodech, kterých je na hranicích s Českem osmnáct.

Další země

5. Řecko

Řecko plánuje zrušit povinnost dvoutýdenní karantény pro návštěvníky z některých zemí, jedná o tom mimo jiné i s Českem, Německem nebo Rakouskem. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve čtvrtek 14. května řekl, že vláda zatím vychází z toho, že se pro zahraniční návštěvníky otevře 1. července. Ohledně podmínek cest do Řecka chystá diplomacie na pondělí videokonferenci.

6. Chorvatsko

Chorvatský ministr vnitra Davor Božinović v sobotu potvrdil, že rezervace ubytování v Chorvatsku opravňuje cizince ke vstupu do země a chorvatské hranice jsou tak prakticky pro turisty otevřené. Turistická cesta je podle něj považována za hospodářský zájem, což je jeden z možných důvodů pro překročení chorvatských hranic bez povinné karantény, citovala ministra tisková agentura APA.

„V daném okamžiku mohou všichni slovinští občané přicestovat do Chorvatska, nejen vlastníci nemovitostí a lodí v této zemi, ale i další, kteří mají hospodářský zájem. Turistika je hospodářským odvětvím, takže takový hospodářský zájem představuje,“ řekl Božinović podle agentury STA po setkání se svým slovinským kolegou Alešem Hojsem v pohraničním městě Ormož.



Chorvatský ministr sice konkrétně hovořil o Slovincích, Chorvatsko už ale minulý víkend otevřelo své hranice pro všechny občany Evropské unie a schengenského prostoru, kteří musejí v hospodářském zájmu i z naléhavých osobních důvodů cestovat do Chorvatska.

Země v březnu zavřela hranice a s výjimkou členů záchranných a vědeckých týmů do Chorvatska nemohou cizinci. Podle premiéra Andreje Plenkoviče je země připravena otevřít hranice pro občany některých zemí EU, kteří zde budou chtít trávit letní dovolenou.



O otevření hranic telefonicky hovořil i s českým premiérem Babišem. Podle dřívějších informací portálu telegram.hr chorvatské ministerstvo cestovního ruchu zvažuje realizaci návrhu české Asociace cestovních kanceláří (ACK), který by zahrnoval vytvoření pozemních či leteckých „turistických koridorů“.

7. Itálie

Jedna ze zemí nejvíce postižených koronavirem oznámila, že 3. června zruší všechna omezení pohybu, otevře své hranice a dovolí přeshraniční cesty.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Dekret v noci na sobotu podepsal premiér Giuseppe Conte. Od začátku června budou moci do Itálie volně cestovat i lidé ze zemí schengenského prostoru, Švýcarska a Monaka, přičemž už pro ně nebude povinná karanténa.

Nyní lze hranice překročit jen ve výjimečných případech, pro všechny navíc platí po příjezdu povinná dvoutýdenní karanténa. Po 3. červnu budou muset do karantény jen ti, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou nebo mají pozitivní test na koronavirus.

8. Slovinsko

Slovinská vláda v pátek oficiálně oznámila, že epidemie koronaviru v zemi skončila. Země otevřela své hranice se všemi sousedními zeměmi, díky čemuž „letní dovolené na chorvatském pobřeží Jadranu prakticky už nic nebrání“, napsala rakouská agentura APA. Slovinsko má asi dvacetikilometrový úsek Jaderského moře.

9. Litva, Lotyšsko a Estonsko

Tyto tři země mezi sebou s páteční půlnocí otevřely hranice a litevský premiér Saulis Skvernelis označil nově vzniklý prostor volného pohybu za „pobaltskou cestovní bublinu“. Všichni, kdo přijedou do Pobaltí z jiných zemí, ovšem musejí na dva týdny do domácí izolace.