Národní sportovní agentura chce víc peněz. Má ohlídat rozdělení dotací

Agentura vznikla loni a­ vede ji bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, do té doby vládní zmocněnec pro sport a poslanec (ANO). Místa se z ministerského odboru sportu přesunou do agentury, která bude od příštího roku s 60 zaměstnanci kompletní.



Drtivá většina peněz do sportu jde na neinvestiční věci, zejména na činnost sportovních svazů a organizací, které pořádají soutěže a­ spravují sportoviště či zaměstnávají trenéry. Platí se z nich také přípravy reprezentantů, pořádání významných akcí a na podpora handicapovaných sportovců.

Od roku 2016 mohou o dotace na své fungování žádat přímo jednotlivé sportovní kluby. Program Můj klub loni rozdal 1,3 miliardy korun do zhruba 5,5 tisíce klubů a tělovýchovných jednot. Nejvyšší dotace přitom byla pětimilionová.

V souvislosti s tím agentura momentálně dokončuje elektronické rejstříky sportovců a sportovních organizací, trenérů a sportovních zařízení. To aby měla jistotu, že dotační peníze posílá skutečně sportovcům, kteří někde trénují, a ne do účelově založené a nečinné organizace. „Urychlí to vyřízení žádostí a omezí administrativu,“ tvrdí Ivo Lukš, místopředseda Národní sportovní agentury.

Menší část, zhruba třetina dotací, míří do investic, tedy na stavbu či opravu sportovišť. Novinkou od příštího roku bude speciální dotační program Kabina pro nejmenší sportoviště, ze kterého se bude přidělovat peníze do obcí s méně než třemi tisíci obyvatel až půl milionu korun. Příjemci využijí peníze například na stavbu převlékáren či přístřešků u místních fotbalových hřišť.

Část investičních peněz pak jde na spolufinancování ostatních sportovišť v regionech. Dotace zpravidla pokryje 60 procent, zbytek musí dodat místní rozpočet nebo majitel klubu. Už dnes tímto způsobem lijí kraje a obce do sportu na investice i provoz zhruba 13 miliard korun ročně.

Regiony dostanou nové haly

Z Národního investičního plánu vlády lze vyčíst, že jednotlivé kraje zvažují v příštích 30 letech postavit či rekonstruovat téměř šest desítek hokejových stadionů a hal.

„Hokejové haly v regionech jsou v hrozném stavu. Vytváříme program na jejich přetvoření na multifunkční haly, aby mohla celá rodina přijít na sport i kulturu,“ uvedl Milan Hnilička pro pořad iDNES.tv Rozstřel.

Hokej by se tak mohl hrát v každém okresním městě. Podle Hniličky nicméně chystá podobný seznam investic do sportovišť i Fotbalové asociace ČR. To koresponduje se záměrem agentury systematicky podporovat zejména kolektivní sporty coby líheň budoucích talentů a medailových nadějí.

Poslední část dotací je pak vyhrazena Národním sportovním centrům, kde se připravuje reprezentace a kde trénují výběroví junioři. V průběhu příštích několika let je v plánu například modernizace vodních kanálů Troja a Račice (přibližně za 370­ milionů korun), dostavba centra běžeckého lyžování a biatlonu v­ Novém Městě na Moravě (300 milionů), rekonstrukce a dostavba multisportovního areálu v ­Nymburce (2,5 miliardy), stavba multisportovního areálu včetně rekonstrukce skokanských můstků v­ Harrachově (500 milionů) či velká rekonstrukce plaveckého areálu Podolí, který je nepřetržitě v provozu už 55 let.

S dotacemi byly potíže

Protože dotačních peněz do sportu není neomezeně, budou zaměstnanci agentury (stejně jako to dnes dělají úředníci ministerstva školství) muset podle určitých pravidel rozhodovat, které dotační žádosti podpoří a které zamítnou. „Stát bude muset říct, které sporty bude podporovat více a které méně, ale nikdo nebude mít míň než dosud,“ prohlásil Hnilička.

Systém rozdělování dotací mu bude pomáhat nastavit Národní rada pro sport, kde zasedne 27 lidí včetně bývalých sportovců a několika politiků.

Peněz na sport by mohlo jít časem ještě víc. V Koncepci sportu pro roky 2016 až 2025 se vláda zavázala, že částku navýší až na jedno procento státního rozpočtu. To by aktuálně představovalo 14 miliard korun, tedy zhruba rozpočet ministerstva kultury.

Vznik agentury podnítila kauza sportovních dotací, která vypukla v ­roce 2017 na ministerstvu školství. Šéfové mocných sportovních svazů měli úředníkům diktovat, jak dotace rozdělovat. Obvinění čelí mimo jiné bývalý šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta a šéf České unie sportu Miroslav Jansta, který je členem zmíněné Národní rady pro sport.

Video: Chceme vrátit děti ke sportu, řekl Hnilička Rozstřelu