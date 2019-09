Zeman: Kdyby se všichni objímali a milovali, společnost bude stagnovat

Prezident v pořadu komentoval nedávný průzkum veřejného mínění, podle kterého by se KSČM nedostala do Poslanecké sněmovny a ČSSD získala šest procent. Podle Zemana to však nesvědčí i ničem a předvolební výzkumy se často mýlí. „Nevěřte výzkumům, dělají je obchodníci s teplou vodou,“ řekl. Propad komunistů může být podle něj způsoben tím, že lidé nechtějí přiznat, že je volí.



Sociální demokracie je podle prezidenta ještě traumatizovaná výsledkem posledních voleb do Evropského parlamentu, kde získala pouze čtyři procenta. Problém ČSSD spočívá v tom, že strana neumí své úspěchy marketingově prodat, domnívá se Zeman.

Soustředit by se měla hlavně na nadcházející krajské volby. „Je otázka, jestli místopředsedové budou sedět v teplých ministerských křeslech nebo se rozjedou do krajů a budou pomáhat při vytváření dobrých krajských kandidátek,“ poradil nepřímo straně. Relativně nejúspěšnější z ministrů za ČSSD je podle něj místopředsedkyně a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Prezident mluvil také o rozdělení společnosti a o tom, zda je potřeba ji neustále spojovat.

Na dotaz moderátora, kde najde lék na rozdělení společnosti, prezident odpověděl, že žádný lék hledat nemusí. Podle Zemana je pro zemi prospěšné, když dochází ke střetávání různých názorů a pohledů. „Kdyby se všichni jenom objímali a milovali, společnost bude stagnovat,“ poznamenal.

Zavzpomínal na dobu takzvané opoziční smlouvy z roku 1998, která umožnila vládnutí sociální demokracie s podporou ODS. Podle něj to byla produktivní doba a strany stojící proti sobě se tehdy dokázaly dohodnout. „Že to nikdo nedokázal zopakovat, je věc těch neschopných,“ dodal.

Kosovo je Srbsko

Pořad byl předtočen ještě před prezidentovou návštěvou Srbska, kde se prezident vyjádřil, že by si přál, aby Česko zrušilo uznání Kosova. Již v pořadu však řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát a připomněl rozhodnutí tribunálu v Haagu, který označil bývalého kosovského premiéra za válečného zločince. „Mám takovou obavu, že tam není jenom jeden válečný zločinec,“ dodal.

Podle Zemana i ministr obrany Lubomír Metnar považuje uznání Kosova za chybu. Tehdejší vládě Mirka Topolánka to podle něj vnutil Karel Schwarzenberg a udělal chybu.

Prezident okomentoval také plán českých fanoušků, kteří chtěli na fotbalovém stadionu vyvěsit transparent s nápisem Kosovo je Srbsko. „Byl to dobrý úmysl a já proti tomu nic nemám,“ řekl Zeman.