Komunisté by se podle volebního modelu ČT nedostali v srpnu do Sněmovny

„Voliči ANO definitivně neodešli, byla to spíše jen nějaká krátká epizoda,“ okomentoval dřívější výsledky analytik společnosti Kantar Pavel Ranocha. Dodal, že u voličů premiéra Babiše se preference dlouhodobě v zásadě nemění.



Na druhém místě zůstali Piráti se 17 procenty, od minulého měření oslabili o 1,5 procentního bodu. Podle České televize jsou Piráti stranou, která od posledních sněmovních voleb v roce 2017 nejvíce posílila, a to o 6 procentních bodů, které tehdy získali.

Třetí strana Petra Fialy ODS by získala 14,5 procenta. Do Sněmovny by se dále dostaly SPD, ČSSD a přesně s pěti procenty STAN a KDU-ČSL.

Společně s KSČM by se do dolní komory parlamentu nedostala TOP 09, či nová strana Václava Klause mladšího Trikolóra. Ta si polepšila o půl bodu. Získala by 3,5 procenta hlasů. Zelení by dostali 2,0 procenta.



„Považuji tento průzkum za nedůvěryhodný,“ sdělil k výsledkům průzkumu předseda KSČM Vojtěch Filip.

SPD i sociální demokraté si od června pohoršili shodně o půl bodu a STAN ztratil procentní bod. Naopak lidovci si proti červnu připsali půl bodu navíc.

Srpnové měření probíhalo souběžně s kauzou nového ministra kultury, který měl nahradit odcházejícího Antonína Staňka. Podle ČT se tato událost mohla podepsat na celkové spokojenosti lidí s politickou situací. Ta činila v srpnu 27 procent. Začátkem roku ovšem podíl lidí spokojených s politickou situací dosahoval až 35 procent.

Statistická chyba volebního modelu se ale pohybuje mezi plus minus 0,9 až 3,1 procentního bodu. Průzkumu se zúčastnilo 847 respondentů. Šetření probíhalo mezi 10. až 30. srpnem letošního roku.